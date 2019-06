El lema "No es un accidente, es asesinato" alcanza 5.500 firmas

La muerte de David Carragal ha generado multitud de comentarios en las redes sociales. También iniciativas en la plataforma change.org. Anteayer miércoles se lanzó una bajo el lema "No es un accidente es un asesinato, entre todos haremos justicia para David", que en menos de 24 horas logró superar las 5.500 firmas de apoyo. En la iniciativa se hace referencia al vocablo "accidente", que el alcalde de Oviedo utilizó para referirse a lo ocurrido en las inmediaciones de la glorieta de los Aros de La Florida, unas declaraciones que por otro lado el alcalde Canteli ha aclarado con un comunicado emitido ayer. Los comentarios que pueden leerse en la iniciativa de change.org son de todo tipo, algunos contra el regidor ovetense. Otros pide la máxima dureza: "Un cambio en esta justicia ridícula, donde paga más el que roba un jamón que el que mata por diversión..... y la cárcel me parece poco...". Las muestras de solidaridad con la familia de David Carragal no cesa. Para mañana sábado se ha convocado una concentración a las seis de la tarde en la plaza de la Escandalera de Oviedo bajo el lema: "Justicia para David".