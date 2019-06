Carlos Casanueva: "Asturias tiene todo para que las empresas triunfen"

El empresario asturmexicano Carlos Casanueva Varas, que ayer recibió el premio "Álvarez Margaride" a la Trayectoria Empresarial en su novena edición, animó a los empresarios asturianos a impulsar y dar a conocer la faceta empresarial de Asturias en el mundo e impulsar los negocios, yendo más allá de la imagen lúdica del Principado. "Ya es tiempo de que dejemos de ver a Asturias como un lugar de vacaciones, donde se come muy bien y se disfruta de unos paisajes y playas maravillosas", señaló el galardonado en el acto organizado por la Asociación Asturias Patria Querida en el Club de Regatas de Gijón.

El empresario, presidente del grupo Inter, abundó en esa idea resaltando que "los empresarios asturianos y de origen astur debemos poner lo mejor de nosotros para impulsar los negocios corporativos industriales, comerciales y de turismo para darla a conocer al mundo en esta faceta sumamente importante. Asturias tiene todo para que las empresas que aquí se instalen tengan muy buenos resultados"; haciendo un voto personal por andar ese camino: "Por lo que a mí respecta, estoy dispuesto a poner lo mejor de mí mismo para construir este ideal".

Carlos Casanueva, cuyos abuelos fueron emigrantes asturianos primero a Cuba y, cuando esta se independizó, a México, comenzó su carrera en el ramo de los seguros hace más de cincuenta años. Su empresa es considerada ahora como una de las mejores compañías mexicanas para trabajar.

Ayer recibió con "un gran orgullo" el premio que recibió por su relación con Asturias. El galardonado señaló que "en lo personal, este premio significa mucho para mí. Desde mi punto de vista, es lo máximo a lo que puedo aspirar, por mi gran cariño a Asturias y a todo lo que entraña. Tierra noble y bravía, de gente buena y trabajadora y tesonera, cuyos hijos emigraron a América, como es el caso de mis abuelos, y nos abrieron un horizonte inmenso a base de trabajo honrado y un carácter indomable".

Respecto al carácter emprendedor de los emigrantes asturianos, Carlos Casanueva recurrió a su propia historia familiar para señalar que "tengo la agradable experiencia de mis padres y mis abuelos, asturianos indomables, que de la nada hicieron buenas fortunas y fueron un factor de crecimiento para nuestro querido México, además de un buen ejemplo para las siguientes generaciones".

Respecto al galardón recibido, Carlos Casanueva apuntaba poco antes del comienzo del acto que "el mérito que puedo tener es la sangre asturiana que tengo, ese es el gran mérito que tengo y que tengo amigos muy cariñosos que pensaron en mí y me dieron este premio y estoy muy agradecido. Si me dieran la condecoración máxima que puede haber, no lo apreciaría tanto como este premio".

El encargado de glosar la figura del galardonado fue su hijo Francisco Xavier Casanueva Pérez, quien comenzó resaltando su asturianía y concluyó con la misma idea sobre el galardonado, de 82 años de edad, al que definió como "padre, líder, ejemplo y persona infatigable. En resumen, un asturiano por los cuatro costados". De su vida dijo que desde que nació en 1947 siempre ha estado marcada por la Cruz de la Victoria, su pasión por el fútbol asturiano desde México -actualmente patrocina por dos años al Real Oviedo- y otros vínculos con Asturias como el hecho de que el padre del homenajeado fuera uno de los fundadores del Centro Asturiano en el país azteca.

En 1968 fundó lo que él llama su "sexto hijo", una correduría de seguros, inicio del negocio que ahora comanda.

En el aspecto humano, Francisco Xavier Casanueva destacó de su padre sus "ideales y valores de justicia y equidad" y la generosidad. Su responsabilidad con la sociedad "generando riqueza, generando empleo y siendo responsables con la sociedad" la destacó el presidente de la Asociación Asturias Patria Querida, Javier Vega de Seoane, quien ensalzó la resiliencia del galardonado, que llegó incluso a quebrar "pero se volvió a levantar". Lo calificó además de "ejemplo para los empresarios jóvenes, para que tengan elementos de inspiración".

Su ejemplo "de vital importancia" también lo resaltó la alcaldesa de Gijón, mientras el presidente del Principado, Javier Fernández, le agradeció "su compromiso con Asturias" y su filantropía. Patrono de la Fundación Princesa de Asturias y del Archivo de Indianos, ha creado un premio con el nombre de su difunta esposa, Ana Casanueva, para apoyar a ONG que realicen labores sociales en Asturias.

Además del galardonado, en el encuentro empresarial que ayer se celebró en el Club de Regatas, también tuvo un cierto protagonismo el presidente del Principado, Javier Fernández, en la recta final de su mandato. Tanto el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliú, como el director general del Sabadell-Herrero, Pablo Junceda, tuvieron palabras elogiosas para el mandatario regional saliente.

Oliú destacó el buen entendimiento de Javier Fernández con el mundo empresarial, mientras que Vega de Seoane lo calificó de "referencia" abogando por que otros políticos en Asturias y en España "se miren en este espejo y tomen nota".

En su discurso, el presiente regional hizo un llamamiento a buscar "acuerdos políticos y sociales amplios en Asturias" y alianzas con otras comunidades y apoyo del Gobierno central para superar los tres problemas más importantes que ve para el futuro regional: el declive demográfico, la transición ecológica y el modelo de financiación. Hay más problemas, pero, en su opinión, de diferente "escala" respeto a estos tres, sobre los que viene hablando recurrentemente.