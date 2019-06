Clamor de Justicia para David Carragal: "No es accidente, es asesinato" y "Los tres a la cárcel"

La plaza de la Escandalera se ha convertido esta tarde en un clamor en exigencia de Justicia para David Carragal, el joven pixueto fallecido el lunes tras recibir una patada en la cabeza propinada supuestamente por un joven llanisco. Unas trescientas personas, la mayoría pixuetas, acudieron a Oviedo para mostrar su rabia con eslóganes como "No es accidente, es asesinato", en referencia a las declaraciones sobre el caso del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, o "Los tres a la cárcel", rechazando la puesta en libertad de dos de los implicados. En la concentración estuvo el hermano de David, José Modesto Carragal, que no pudo contener las lágrimas ante las muestras de solidaridad de los presentes. También un primo del fallecido, Diego Carragal, quien agradeció el apoyo recibido por la familia en los últimos días. "Solo pedimos Justicia", indicó.

El alcalde de Cudillero, Carlos Valle, también estuvo presente en la protesta. Indicó que estaban allí para mostrar su solidaridad con la familia. "Pedimos una Justicia firme, equiparable al dolor que sufre una familia al que le han arrebatado a un ser querido de una patada", indicó. Luego añadió: "Matar a una persona no puede ser gratuito, la Justicia debe ser contundente". José Modesto Carragal prefirió no hacer declaraciones: "Será nuestro abogado, Ángel Bernal, quien las haga cuando lo considere oportuno". Un tío del fallecido también participó en la protesta y habló del "dolor que está sufriendo la la familia". También estuvo presente al menos una de las mujeres que estaba con David la noche de la agresión, pero prefirió no hacer declaraciones sobre lo ocurrido. El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores, Salvador Fernández, también presente en la manifestación, indicó que Cudillero quería mostrar su solidaridad con la familia.

En la protesta hubo banderas de Cudillero y carteles pidiendo "Justicia para David". Tras un largo silencio, los presentes estallaron en un largo aplauso. Un joven que le conocía bastante se mostraba dolido por lo ocurrido: "Era un buen chaval, es una muerte injusta. Nunca se metía en líos, te daba la razón, pasaba de discutir".