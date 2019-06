Cuatro cuestiones relevantes para todo el que se presente

–¿Dónde debo estar hoy a las 08.30 horas?

–En el campus universitario de Oviedo: el Cristo para Infantil, Primaria, Música, Inglés y Pedagogía Terapéutica, y Llamaquique para Educación Física y Audición y Lenguaje. Exactamente deberá estar a la puerta del aula que figura en el listado de personas admitidas. Allí se hará el llamamiento; cuando oiga su nombre, acérquese mostrando su DNI; seguidamente, una persona le indicará su sitio y le hará entrega de un sobre y unas hojas de examen.

–¿Qué tengo que llevar?

–Lo fundamental es el DNI y un bolígrafo, rotulador o pluma de color azul o negro. No puede usar típex ni tener encendidos el teléfono móvil y el reloj inteligente.

–¿Cuándo puedo abandonar el aula?

–Tiene dos horas como máximo para cada prueba de hoy. No podrá salir hasta transcurridos los primeros treinta minutos y tendrá que levantar el brazo para avisar al tribunal de que ha acabado pero sin levantarse del sitio. En el momento en que se salga de la clase, ya no se podrá volver "salvo casos autorizados debidamente justificados". Es decir, no se permite interrumpir la prueba para ir al servicio.

–¿Cuándo debo asistir al desarrollo de la segunda prueba?

–Debe acudir al llamamiento único del día (lunes o martes) en el que le corresponda exponer y a la hora exacta, independientemente del orden en el que se encuentre el listado de personas convocadas para el desarrollo de la prueba. En caso de no asistir al llamamiento único de ese día, habrá renunciado a continuar con el procedimiento