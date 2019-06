La Fundación Selgas aspira a contar con 40.000 visitantes este verano en la Quinta

La Fundación Selgas-Fagalde abrirá este verano la Quinta de El Pito, en Cudillero, por tercer año consecutivo. La finca de 90.000 metros cuadrados podrá ser visitada a partir del próximo martes día 25 de junio y hasta el 29 de septiembre de martes al domingo. "Damos la bienvenida a disfrutar de este pequeño paraíso un verano más", señaló el alcalde de Cudillero, Carlos Valle. A su lado, el presidente de la Fundación, Gregorio Peña, explicó que la visita mínima es de dos horas y nunca superior a tres. "Los visitantes podrán admirar los jardines de tipo, francés, italiano y anglosajón, el invernadero... Nuestro objetivo es alcanzar los 40.000 visitantes", indicó Peña, tras hacer un alto en el camino por los senderos de la Quinta de los Selgas y ante árboles autóctonos como el tejo y otros como secuoyas, palmeras, araucarias y cedros del Atlas. El presidente de la Fundación Selgas-Fagalde destacó además que los visitantes podrán recrearse ante cuadros de Goya, El Greco, Lucas Jordán y otros artistas como Mariano Salvador Maella o varias tablas flamencas del los siglos XV y XVI y obras de Vicente Carducho, entre otros.

Ante la posibilidad de abrir la Quinta de los Selgas durante todo el año, Gregorio Peña fue claro: "Hubo intentonas en el pasado y no salieron bien. En invierno apenas viene nadie, lo intentamos en Semana Santa y Navidad y no salió. Por eso decidimos centrarlo todo en el verano". Este será el tercer verano que el centro abre sus puertas de manera consecutiva. "Antes abríamos un año sí y otro no, y ahora llevamos tres seguidos. Todo depende del presupuesto, lo decidimos verano a verano", comentó el presidente de la Fundación que mantiene vivo el Palacio y sus extensos jardines.

El horario de apertura de la Quinta será de 11.00 a 21.00 horas durante los meses de junio, julio y agosto. Salvo el 18 de julio, que el centro solo abrirá por la tarde, desde las 15.00 hasta las 21.00 horas. El acceso ha de ser dos horas antes del cierre. En septiembre, la clausura de la finca será una hora antes, a las 20.00 horas. La entrada general tendrá un coste de nueve euros. La tarifa reducida para menores de 16 años y personas con movilidad reducida se mantendrá en cinco euros.

La gerente de la Fundación, María Junco, apuntó que los interesados en visitar la Quinta tienen a su disposición un correo electrónico (reservas@selgas-fagalde.com) y un número de teléfono (985 59 01 20).

La Quinta de los Selgas está considerada como una de las joyas del neoclásico español que evoca por momentos a los jardines de Versalles. Varios espacios como el Pabellón de Tapices, el Museo escolar que muestra una colección de objetos didácticos de la primera mitad del siglo XX y el Palacio que los hermanos Ezequiel y Fortunato de Selgas y Albuerne utilizaron para su colección de obras de arte componen este lugar mágico situado a dos kilómetros de Cudillero.