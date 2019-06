Hubo agravante de abuso de superioridad en la agresión a Carragal, intuye la fiscal

Fue una pregunta repetida en los tres interrogatorios a los detenidos por el homicidio de David Carragal, durante su comparecencia judicial el pasado miércoles. "¿No veían que estaba ebrio?", insistió la fiscal Ana Belén Fidalgo, a la vista del resultado del informe preliminar de los forenses. El detalle es importante, porque añadiría el matiz de un posible abuso de superioridad, una circunstancia agravante que endurecería la perspectiva penal de los investigados. El letrado de los tres jóvenes, Gabriel Cueto, que trata de amarrar la tesis del homicidio imprudente, trasladó ayer "las condolencias" de los implicados y sus familias, "que están profundamente afectadas por lo sucedido". Según Cueto, sus defendidos dejaron claro desde un principio su "pesar y arrepentimiento", desde el momento en que se personaron en la Comisaría para dar cuenta a las autoridades policiales. Solo uno de los tres está ahora en prisión, J. C. C., investigado por homicidio doloso. Presumiblemente, el letrado pedirá en breve la puesta en libertad del joven, ingresado en la Unidad Terapéutica y Educativa 1 de la prisión de Asturias.

El abogado indicó, a través de un comunicado, que "los hechos relatados" por sus defendidos ante la jueza María Luisa Llaneza "se ajustan a lo ocurrido y el informe forense así lo confirma". Cueto añadió que "hay un único golpe (propinado presumiblemente por J. C. C. a Carragal) y lo demás (un traumatismo en el parietal izquierdo, que le causó la muerte) fue consecuencia de la caída al suelo". Fue más allá y garantizó que "no hubo golpes posteriores", lo que descarta que la víctima recibiese una paliza, como inicialmente había trascendido. El letrado finalizó indicando que los juicios paralelos y algunos mensajes en las redes sociales solo contribuyen a ahondar el "dolor que rodea este caso", al tiempo que pidió dejar trabajar a la Justicia.

El proceso sigue su curso y ayer mismo se personó en la causa el letrado Ángel Bernal, que defiende los intereses de la familia de David Carragal. Bernal aseguró que no ha podido estudiar las diligencias por el momento.

"Una sociedad enferma"

El caso del infortunado profesor pixueto, que hoy mismo hubiese realizado las oposiciones convocadas por Educación, ha traspasado los límites de la comunidad asturiana. Ayer mismo, el conocido juez de Menores de Granada, Emilio Calatayud, al hilo de los dolientes comentarios escritos por una profesora de Filosofía, se hizo eco del homicidio, indicando que "una sociedad que mata a sus maestros es una sociedad enferma. Menos mal que tenemos a los maestros para intentar curarla".

Visto lo ocurrido en los festejos de La Florida, el alcalde Alfredo Canteli ha decidido reforzar la vigilancia en el barrio de La Corredoria, donde este fin de semana se celebran las multitudinarias fiestas de San Juan. En todo momento habrá "dos vehículos rotulados" para que los vecinos sepan donde acudir en caso de urgencia o necesidad.