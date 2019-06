Mallada: "Queda claro que las denuncias solo querían desprestigiarme"

El archivo de las diligencias abiertas por la Fiscalía Superior del Principado contra Teresa Mallada envalentonó ayer a la diputada del PP, que da por probado que las denuncias presentadas contra ella, una desde Podemos, la otra anónima, "tenían el único objetivo de desprestigiarme personal y profesionalmente y echar por tierra mi honor". Apuntando directamente hacia la formación morada, y a su representante en el consejo de administración de Hunosa, la expresidenta de la hullera pública y próxima portavoz popular en la Junta lamentó que hayan llevado sus supuestos gastos irregulares a la Fiscalía "sabiendo como sabían, porque tienen un consejero en la empresa, que todos los movimientos están perfectamente fiscalizados y pasan todos los trámites necesarios, que no había realizado ningún gasto personal".

"No vale todo", lamenta la dirigente popular. Remarca que "detesto la política de los anónimos y los políticos que con anónimos pretenden hacer política" y le encuentra al conflicto una parte más o menos satisfactoria en lo que tiene de capacidad para despejar las dudas que se generaron sobre su actividad. Como quiera que "queda claro que no he cometido ninguna irregularidad en mi gestión en Hunosa", Mallada entiende que "si para algo bueno ha servido este proceso ha sido para dejar claro que todos mis cursos de formación y mi doctorado han sido correctos, o que saqué por méritos propios mi plaza de profesora asociada".

La Fiscalía ha concluido que no cabe apreciar indicio alguno de delito en los hechos puestos en su conocimiento respecto a unas presuntas irregularidades cometidas por Mallada cuando ejercía la presidencia de Hunosa. El Ministerio Público recibió comunicaciones al respecto en una denuncia anónima y en la documentación aportada por el secretario general de Podemos, Daniel Ripa. El teniente fiscal, Joaquín de la Riva, considera que los dos másteres que la empresa pública pagó a la hoy diputada se enmarcan "dentro de la política general formativa" de la empresa a su personal directivo. Entiende además que los pagos supuestamente injustificados de comidas y alimentos fueron "gastos de representación legítimos" de Mallada en calidad de presidenta y que no concurre delito en la consideración de la auditoría de que no estaban suficientemente justificados.

Respecto a las otras pequeñas compras, también injustificadas al decir del auditor, que se afeaban a la expresidenta, la Fiscalía las considera "prácticamente irrelevantes" por su importe y acepta las alegaciones de Mallada respecto a que su procedencia se justifica plenamente en su calidad de gastos ejecutados "en el ejercicio de sus funciones".