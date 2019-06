Podemos rechaza ampliar la Mesa y que la presida el socialista Marcelino Marcos

La primera batalla de la legislatura se librará por el reparto de los puestos en la Mesa de la Junta y el estallido de ayer demostró que no se apagará sin discusión. Hay disonancias entre PSOE y Podemos, notables distancias entre la oferta socialista y la contraoferta morada sobre la correlación de fuerzas en el organismo que regirá el funcionamiento del parlamento autonómico durante los próximos cuatro años, el que repartirá el dinero y los asesores entre los grupos, organizará el trabajo parlamentario y tomará otra serie abundante de decisiones de calado. Al otro lado, no obstante, la pluralidad política aprieta, pero no ahoga, y Ciudadanos abrió ayer una puerta al menos a "estudiar" la propuesta del PSOE.

El inventario de discrepancias quedó a última hora de ayer formulado en tres noes de Podemos a otras tantas propuestas del PSOE: los socialistas propusieron el viernes ampliar a seis el número de miembros de la Mesa y Podemos prefiere mantener los cinco actuales; el PSOE defiende su derecho a reservarse dos representantes en cualquiera de los escenarios numéricos posibles y la formación morada quiere un diseño análogo al de la legislatura recién finalizada, un componente para cada una de las cinco fuerzas más votadas -PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos e IU-. Por último, el PSOE propone como candidato a presidente, por experiencia y conocimiento de la institución, al hasta ahora portavoz Marcelino Marcos Líndez y Podemos opone que si el Principado lo va a presidir un hombre, lo "apropiado" sería que la Junta la dirigiera una mujer. Entre tanta negativa emerge una única concesión, la formación morada se compromete a apoyar con sus votos que la presidencia de la Mesa recaiga en el PSOE, dada su condición de "fuerza más votada en las elecciones autonómicas, y que Podemos ocupe la secretaría que le correspondería por sus resultados electorales". Reunida su Ejecutiva, ayer el PSOE asturiano propuso además de a Marcelino Marcos a Celia Fernández para vicepresidenta de la Junta. Ella es la número dos de su lista por la circunscripción central y expresidenta de Cruz Roja de Asturias y con ella se completarían los dos puestos que los socialistas aspiran a tener. También acordaron renunciar a presentar candidatura a la secretaría y conceder con sus votos la presencia de IU en el organismo, pero lo que queda claro ahora es que los socialistas no disponen del consenso que reclamaban para su propuesta de ampliar la Mesa de la Junta -aunque sí podrían llegar a sacarla adelante sin los votos de Podemos- y que van a tener que seguir peleando los apoyos.

Saben que con IU de su lado solamente una alianza de Podemos con la derecha podría arrebatarles la presidencia, pero también que no deben renunciar a tener dos puestos si quieren controlar el organismo sólo con el apoyo de IU, algo que no sucedería con la configuración que propone Podemos. Ayer, mientras el tira y afloja seguía en esos términos y la fecha límite del acuerdo se mantenía fijada en la hora del pleno de constitución de la cámara, las doce del mediodía del lunes, el PP se dio mus sin evaluar la propuesta y su cabeza de lista, Teresa Mallada, se limitó a asegurar que su partido tendrá la representación que le otorga su condición de segunda fuerza, pero Ciudadanos sí abrió una puerta al PSOE.

Después de varios días de tiranteces a cuenta del acuerdo para dar al PP la alcaldía de Oviedo, el portavoz de la formación naranja en Asturias, Ignacio Prendes, defendió asimismo el derecho de su formación a estar representada en la Mesa, pero además puso a su grupo en disposición de "estudiar ampliar la composición de la Mesa si así se da mejor cabida a esa pluralidad que está en el parlamento asturiano para quedarse". El argumento del mejor acogimiento que la diversidad política de la Junta tendría en una Mesa de seis miembros es precisamente el que dio el viernes el PSOE al "vender" su propuesta de ampliación.