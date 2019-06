"El Araña" acepta una condena de 26 años de cárcel por el asesinato del doctor Crego en Grado

Daniel Jiménez, "El Araña", ha aceptado esta mañana una condena de 26 años y medio de cárcel por el asesinato del doctor Francisco Crego en Grado, unos hechos ocurridos en agosto de 2016. El fiscal rebajó su petición inicial de 30 años y la defensa, a cargo de María Teresa González, y la acusación particular, que ejerce la familia bajo la dirección letrada del abogado José Manuel Fernández González, se mostraron conformes. El magistrado Javier Rodríguez Luengos, de la sección tercera de la Audiencia, declaró firme la sentencia, que se elaborará a lo largo de esta mañana, y decidió no constituir el jurado que iba a dirimir este caso, por economía procesal. " El Araña" no podrá ir a Grado y Oviedo en 35 años y deberá pagar a las hijas del doctor Crego la cantidad de 63.000 euros de indemnización, además de los 80 euros que motivaron el crimen.

En la vista compareció Daniel Jiménez, con mucho mejor aspecto que cuando fue detenido por el crimen. Con un hilo de voz, se mostró conforme con la sentencia, solo tres años y medio más baja que la solicitada inicialmente por las acusaciones. Se quejó de que no oía bien de un oído, lo que obligó al magistrado a elevar la voz. Su letrada se mostró satisfecha con la sentencia. "Todo lo que sea una rebaja es aceptable", indicó. De haberse constituido el jurado, el juicio se hubiese celebrado a lo largo de toda esta semana.

De esta forma, "El Araña" recibe su segunda gran condena en los últimos 25 años. En 1995 ya fue condenado a 14 años por intentar matar a jubilado al que trató de estrangular, dejándolo por muerto. También en aquella ocasión, el móvil fue un pequeño robo.