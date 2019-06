Juan Vázquez deja la Junta descolocado por el "movimiento" a la derecha de Ciudadanos

Debut y despedida. Juan Vázquez quería ser "actor" y quedó limitado a "espectador". El exrector de la Universidad y cabeza de lista de Ciudadanos en el Principado llegó y se fue de la Junta el mismo día, anunciando ayer, apenas cuatro horas después de constituida la cámara, que hoy por la mañana renunciará a su acta de diputado casi sin haberla estrenado. Se va decepcionado por los resultados de su incursión en la política y por el viraje a la derecha del partido naranja. "Ha cambiado la orientación y el espacio político de la formación a la que me incorporé", dice al salir, llevándose "la íntima satisfacción de que yo me he mantenido siempre donde estaba. Si ha habido movimientos, han sido de otros; legítimos y respetables, pero no han sido míos", recalca.

Percibe que se ha movido Ciudadanos y Vázquez, que ayer se reiteró adalid ideológico de "una socialdemocracia moderada y un liberalismo progresista", emplea la misma metáfora sobre su inmovilidad que ayer utilizó también el portavoz económico Toni Roldán para justificar su renuncia, aunque aclara que la fecha de sus salidas no ha sido sincronizada más que por la "pura coincidencia", por mucho que comparta "el planteamiento que tienen" algunos de los dirigentes dimisionarios del partido. El exrector tenía la decisión tomada de "hace unos días", pero esperó a ayer "para cumplir mis obligaciones en el pleno de constitución de la Junta", como presidente de la mesa de edad, y completar las negociaciones que condujeron a su grupo a disponer de un representante en la Mesa de la cámara.

Sin reproches a Ciudadanos y con la asunción de un cierto desconocimiento de "las reglas de la política", sabiéndose también mejor con mejor vocación de gestor que de diputado de la oposición, no se atreve a decir que Ciudadanos esté dando la espalda a su electorado ni que la jerarquía del partido le haya impedido tener las manos libres. "Las he tenido para lo que las he tenido, y no me pida que le detalle para qué, porque no lo haré". Sí entiende que la formación que le acogió debería permanecer "en el centro, como un partido bisagra y con responsabilidad para suscribir acuerdos de gobernabilidad que permitan dar estabilidad política". España y Asturias, dice, "necesitan pactos". Subraya que "pactar es de valientes", que "en Asturias no hay pactos posibles a la derecha" y que "los únicos serían con la formación que ha ganado las elecciones", pero como "no he visto que esos acuerdos fuesen factibles", se va antes de empezar. Esa convicción, remata, "me lleva a no tener que esperar en la orilla del río a ver cómo baja el agua".

Vázquez deja un grupo parlamentario seriamente afectado por las discrepancias que generan las derivas del partido naranja en el tablero político nacional. Con él se embarcaron en la aventura otras dos candidatas independientes, la investigadora Ana Coto -elegida diputada con el número dos de la lista- y Ana Rosa Fonseca, compañera de Vázquez en la facultad de Economía, que concurría en el puesto seis y sería pues la llamada a cubrir el hueco que deja el exrector. Si siguieran sus pasos hacia fuera igual que hacia dentro el grupo de Ciudadanos podría quedar dominado por voces más afines al discurso de la dirección que lidera Rivera. "Les he recomendado que no me sigan", desveló ayer Vázquez. "En mí han influido elementos de mi trayectoria personal, que hacen que me encuentre cómodo en unos escenarios y no en otros". No oculta que "esas personas han tenido un cierto disgusto cuando les he comunicado mi decisión, pero también les he pedido que continúen y no tomen una decisión apresurada, que esperen a los próximos días o semanas".

También ayer, mientras tanto, el portavoz de Ciudadanos en Asturias, Ignacio Prendes, lamentó la renuncia de Vázquez "a pesar de no compartir sus razones". Tras agradecer su trabajo remarca que "la alternativa constitucionalista, liberal y europeísta de Ciudadanos es más necesaria que nunca".