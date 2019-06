Podemos pide los diputados que se bajen los sueldos y carga duramente contra el PSOE

Los diputados de Podemos han hecho llegar a la nueva Mesa de la Junta General del Principado una petición doble para que los parlamentarios autonómicos arranquen la legislatura rebajándose el sueldo a menos de 2.000 euros y los grupos reduzcan en un treinta por ciento la asignación económica a la que tienen derecho. La formación morada hizo esas propuestas después de alargar el desencuentro con el PSOE que se escenificó de nuevo el lunes en el pleno de constitución de la Junta y que ayer encontró al secretario general de Podemos Asturias, Daniel Ripa, esperando que "que el cuatripartito que vimos ayer vaya en esa dirección y no en la línea contraria de cobrar más y trabajar menos".

Podemos ha pedido además una reunión de los grupos, todavía no constituidos, para abordar estos asuntos y ha reincidido en su crítica al pacto de reparto de los puestos de la Mesa, que ayer excluyó a Podemos del organismo rector de la Junta. "Después de pasar tres años diciendo que tenía que llegar a acuerdos con Podemos, Adrián Barbón ha votado con PP, Ciudadanos e Izquierda Unida para repartirse la Mesa de la cámara y dejar fuera a Podemos. Es significativo que la primera votación de un Gobierno que está en minoría sea para pulsar el botón y echar a Podemos de la Mesa".

La apuesta del PSOE es, comparando, y a juicio de Ripa, "una política mucho menos plural que la pasada legislatura, en la que PP y PSOE pudieron haberse repartido la Mesa del Parlamento entre los dos y sin embargo tuvimos una Mesa a cinco", recuerda. Más allá, el líder de la formación morada adelanta ya su percepción de que el desacuerdo de ayer es una siembra hacia delante en la legislatura. Para él, "el pacto a cuatro refleja la política de alianzas que plantea el futuro presidente del Gobierno. No deja claro cómo se quiere llegar a la mayoría de 23 diputados, pero parece que se quiere conseguir con el PP y Ciudadanos, alcanzando una alianza con quien acaba de pactar aumentar los salarios y probablemente trabajar menos en el Parlamento", reitera antes de decirse "dispuestos a hablar", pero también de lamentar que "aún no hayamos tenido ningún contacto. Se pregunta finalmente "qué interés se tiene en la gobernabilidad de Asturias cuando un mes después de las elecciones y a menos de diez días de la investidura no se ha hablado en ningún momento de propuestas para la región".