Los docentes asturianos, los peor pagados, ganan 300 euros menos que los cántabros

Los maestros asturianos son los peor pagados de España: cobran 300 euros menos que los cántabros o los aragoneses y no reciben ningún plus retributivo por dar tutorías o impartir clases en inglés, como los madrileños o los catalanes. El sindicato ANPE (Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza) pidió ayer una equiparación salarial con el resto del país con el fin de lograr una "dignificación real" de los profesores. "No basta con sacar pecho a la luz de los buenos informes PISA y de las bajas cifras de abandono y fracaso escolar. Todo ello tiene que venir acompañado de un reconocimiento retributivo. No pedimos más que nadie, al menos situarnos en la media", reivindicó el presidente de ANPE en Asturias, Gumersindo Rodríguez.

Los sueldos de los docentes varían en función de la antigüedad y de la participación en cursos de formación. Aun así, Rodríguez aportó cifras llamativas: "Un interino a media jornada y teniendo que desplazarse a las alas de la región no llega a los 900 euros" y un maestro en su primer año "gana 1.600". El presidente de ANPE dio estos datos ayer en una rueda de prensa en la que hizo balance sobre la legislatura de Genaro Alonso. Gumersindo Rodríguez reconoció que "hay muchas cosas por hacer", pero desde su organización prefieren ver "el vaso medio lleno". Así, como hitos, destacó "la eliminación de los descuentos por las bajas laborales; la recuperación de la jornada lectiva de 18 horas en Secundaria, que permitirá la creación de 417 nuevas plazas; la reducción de dos horas complementarias en el cuerpo de maestros; la creación de grupos de trabajo para el desarrollo del plan de evaluación y la reducción de la burocracia, y la importantísima oferta de empleo, con 781 plazas de maestros este año que se suman a las 450 plazas de Secundaria de 2018".

Al futuro Gobierno del Principado ANPE le pide considerar la educación "como una prioridad política y social" y "llegar a acuerdos en vez de buscar la confrontación". Como deberes le ponen seis: "Mejorar el sistema de sustituciones del profesorado, reducir la jornada a mayores de 55 años, disminuir las ratios de alumnos, dotar los centros con enfermerías, hacer un concurso de traslados para el profesorado de Religión y conceder un complemento retributivo por el desempeño de funciones específicas, como las tutorías".