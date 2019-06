Renuncia la candidata que debía reemplazar a Juan Vázquez

La renuncia de Juan Vázquez, cabeza de lista de Ciudadanos, a su acta de diputado en la Junta ha encadenado acciones y palabras en el grupo parlamentario y el partido naranja en Asturias. Ana Rosa Fonseca, la candidata independiente que ocupaba el número seis y debía por tanto cubrir la baja del dimisionario, ha renunciado a sustituirle. Profesora de Economía Aplicada y compañera del exrector en la Universidad, deja su sitio a Susana Fernández, informática de profesión, en una decisión que puede alterar el juego de sensibilidades en el interior del grupo entre diputados afines y discrepantes respecto a la deriva nacional del partido contra la que se rebeló Vázquez.

Dominaban hasta ahora los que están con el exrector, pero la entrada de Fernández podría dar mayoría a los afines a las políticas de la dirección nacional e incluso lanzar la candidatura del secretario de Organización y diputado, Sergio García, como posible portavoz parlamentario. El grupo tuvo una reunión ayer a la que asistió Ana Coto, la número dos, investigadora y afín también a las tesis de Juan Vázquez.

Cuesta se afilia

Ayer, mientras tanto, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Oviedo, Ignacio Cuesta, dejó de ser independiente para incorporarse de hecho a Cs y lo hizo contradiciendo la versión que sobre el giro a la derecha del partido dio el lunes Vázquez. Frente a su consideración sobre el "movimiento" que ha experimentado Ciudadanos, Cuesta replica que "no comparto las razones" y que "el partido no ha cambiado su postura, ha estado siempre en el mismo sitio, en un proyecto de centro moderado". Cuesta se alineó con el discurso de la dirección nacional en lo tocante a que no conviene "ningún acuerdo con este PSOE y sus adláteres".

Esa instrucción general no cierra sin embargo todas las puertas en el escenario autonómico asturiano. O eso dice el secretario de Organización. También después de que Vázquez se despidiese asegurando que en el Principado no hay pacto a la derecha y que todas las tentativas deberían dirigirse a la fuerza más votada, Sergio García admite que no se descartan acuerdos con el PSOE asturiano para evitar "que Adrián Barbón se tenga que echar en manos de Podemos" y siempre que el PSOE quiera situarse en "una posición centrada".

