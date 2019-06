Ripa da por hecho que el PSOE prefiere una mayoría "con PP y Cs"

El "pacto a cuatro", dicen en Podemos, "refleja la política de alianzas que plantea el futuro presidente del Gobierno". En el alargue del desencuentro que su partido y el PSOE escenificaron el lunes en la constitución de la Junta, el secretario general de la formación morada, Daniel Ripa, dio por hecho ayer que el acuerdo que excluye a Podemos de la Mesa será la norma del ciclo político incipiente y que la composición del órgano rector de la Junta anuncia la apuesta "por una política mucho menos plural que la pasada legislatura" y de un PSOE virado a la derecha. "El PSOE de Javier Fernández y el PP de Mercedes Fernández pudieron haberse repartido la Mesa entre los dos y sin embargo tuvimos una de cinco" partidos, recuerda Ripa. "En esta legislatura, el PSOE acumula puestos y expulsa a Podemos", agrega.

El líder de la formación morada afea además al próximo presidente del Principado que "después de pasar tres años diciendo que tenía que llegar a acuerdos con Podemos, haya votado con PP, Ciudadanos e IU para repartirse la Mesa y dejar fuera a Podemos". El primer juego de alianzas, al que deliberadamente Ripa da más trascendencia que Adrián Barbón -"sólo se ha decidido la configuración de la cámara", dijo el líder socialista el lunes- "no deja claro cómo se quiere llegar a la mayoría de 23 diputados", apunta el diputado podemista, "pero parece que se quiere conseguir con el PP y Ciudadanos". Ripa pone a los suyos en disposición de "hablar", pero reprocha a la vez al PSOE que no se haya dirigido aún a ellos.

"Hasta el momento", remata, "de lo único que se ha hablado ha sido de cómo mejoramos las retribuciones de los diputados y cómo nos repartimos mejor el botín del parlamento". En ese punto, Podemos anuncia que registrará en la Junta una iniciativa "para que los diputados cobren menos de 2.000 euros" y para que los grupos acepten reducir las asignaciones económicas de la Junta en un treinta por ciento.

La reacción de los socialistas, en un enfrentamiento que se agudiza, acusa directamente a Podemos de mentir sobre una supuesta propuesta de subida de sueldos. Fuentes del PSOE asturiano dan por cierto que la negociación deja claro que los morados no querían a IU en el órgano rector de la Junta "y fracasaron". En vez de reflexionar sobre su error, apuntan las mismas fuentes, "ahora buscan victimizarse y recurren a las noticias falsas". La Federación Socialista Asturiana devuelve la acusación, afirma que los morados "no tuvieron ninguna voluntad de acuerdo" en la negociación y que ahora recurren a la mentira y a "las excusas de mal pagador para desviar la atención del verdadero problema", su voluntad de excluir del organismo a la coalición, algo que a su juicio "el electorado progresista no entiende".

Mientras el conflicto sigue en esos términos, la decisión de Podemos de proponer como su representante en la Mesa a Rafael Palacios ha levantado asimismo reproches en el sector crítico del partido morado. No entienden que tras poner reparos a Marcelino Marcos como presidente de la Junta con el argumento de que el puesto debería ser para una mujer el grupo parlamentario se haya decantado por un hombre. Era una propuesta sin apoyos, destinada a decaer, pero los críticos la han lamentado también porque no fue sometida al Consejo Ciudadano.