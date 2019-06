El 091 deja sin respuesta un millar de llamadas al mes, alerta un sindicato policial

Llevaban tres años advirtiendo del problema que se les venía encima y parece que sus peores presagios se han cumplido. La escasez de efectivos hace que el 091 -el teléfono de la Policía Nacional- deje sin respuesta un millar de llamadas cada mes en Asturias. Lo denuncian, a través de la Alternativa Sindical de la Policía, los propios agentes de esta sala, centralizada en las instalaciones de la Jefatura de Oviedo desde que hace tres años Interior desmantelara el 091 de Gijón.

La situación va a empeorar en los próximos meses. Y lo va a hacer por dos razones: se multiplican las fiestas populares y los eventos que generan intervenciones policiales a la vez que bajan los efectivos disponibles para atender estos sucesos. "La mayor parte de los días, y sobre todo por las noches, se realiza el servicio con sólo dos operadores", señala Raúl Cuesta, portavoz de la ASP. Esos dos funcionarios deberán atender cada uno de los dos sectores en los que se divide la atención del Cuerpo Nacional de Policía en Asturias. Esto hace que uno tenga que atender todas las llamadas que entren desde las zonas de influencia de Gijón, Luarca y Avilés, mientras que su compañero debe estar pendiente de Oviedo, Langreo, Siero y Mieres.

"Tienen que atender llamadas de los ciudadanos, las derivadas del 112, auxiliar a los indicativos que están de guardia en cada sector, estar pendientes de demandas de colaboración judiciales y de otros cuerpos de seguridad o incluso de servicios médicos", sentencia Cuesta, alertando de que en los próximos días esta falta de personal va a hacer que se dejen muchas más llamadas sin respuesta.

La falta de personal no es nada nuevo en el Cuerpo Nacional de Policía. De hecho los sindicatos llevan tiempo denunciando que no se cubren los catálogos oficiales que dictaminan cuántos agentes deben estar destinados en cada puesto y en cada una de las comisarías de Asturias. Una falta de personal que se verá aliviada, al menos en parte, por la llegada de nuevo este verano de agentes en prácticas. Sin embargo, desde la ASP insisten en que estos aspirantes a funcionarios "no pueden cubrir un servicio tan complejo y de tanta responsabilidad como es la sala del 091". El sindicato insiste en que todas estas carencias hacen que el ciudadano "no reciba una atención adecuada de un servicio de emergencias como el nuestro". Además el personal que atiende el 091 y que se ve con muchas llamadas simultáneas afronta, apuntan desde la ASP, "niveles de estrés preocupantes".

Actualmente en la sala del 091 de Asturias están destinados 33 agentes con puesto de operadores, además de seis jefes de turno. Pero no todos trabajan al mismo tiempo. Algunos están de baja y otros tienen descansos y vacaciones, por lo que hay que repartir turnos que van a ser "más que complicados".

Desde la Alternativa Sindical de la Policía alertan del peligro que supondría que, por ejemplo, un solo operador tuviera que atender todas las llamadas que se produzcan durante la gran noche de los Fuegos Artificiales que se vivirá en Gijón como colofón a las fiestas de la ciudad en la noche del 14 de agosto. Decenas de ciudadanos podrían encontrarse con que nadie contesta a sus llamadas al otro lado del 091. Desde la asociación aseguran que aún se está a tiempo de dotar a este servicio de más efectivos.