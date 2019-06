Podemos rechaza que el reglamento de la Junta se ponga "al servicio de intereses partidistas"

La tentativa de esquivar las estrecheces del grupo mixto más nutrido de la historia democrática asturiana -seis diputados de IU, Foro y Vox, a dos por barba- abre en la Junta varios caminos posibles en vías de exploración. Todos requieren acuerdos políticos dilatados con mayoría absoluta para cambiar el reglamento. El PP ya se ha negado en redondo, la cabeza de lista de Podemos, Lorena Gil, se dijo ayer "en general" reticente a que "los reglamentos que rigen las instituciones estén al servicio de intereses partidistas que parece que cambian cada cuatro años" y el PSOE, la fuerza mayoritaria de la que depende fundamentalmente la articulación de los apoyos necesarios, alarga la incertidumbre valorando el coste político y las repercusiones de todas las opciones abiertas. Sin contar con los populares y con esa suspicacia podemista, la mayoría necesaria para sustanciar el cambio necesita el sí del PSOE e IU, los socios recientes del pacto para la constitución de la Mesa de la Junta, y al menos de una fuerza más.

Y los apoyos con los que cuente la iniciativa pueden depender del tipo de cambio por el que se opte, porque no todos benefician a todos los implicados por igual. La alternativa más evidente consiste en modificar el reglamento para rebajar de tres a dos parlamentarios el umbral mínimo de la composición de los grupos parlamentarios, lo que daría en una cámara de siete grupos, uno por cada partido con representación parlamentaria, pero no es la única. Hay otras hipótesis, otros escenarios ya esbozados sobre la mesa de negociación de las últimas semanas por algunos de los partidos afectados. Una de ellas sugiere eliminar la prohibición que dificulta en la Junta una práctica habitual en el Congreso y el Senado: el préstamo temporal de diputados para que un partido ayude a otro a cubrir los requisitos exigidos para constituir un grupo parlamentario.

Esta cesión circunstancial e instrumental de efectivos tiene un freno explícito en el reglamento de la Junta, allí donde dice que "en ningún caso pueden constituir o contribuir a formar grupo parlamentario separado diputados electos en la misma candidatura". Pero el posible cambio de este precepto, que requiere de la mayoría absoluta de los votos de la cámara, 23, es una de las propuestas que ha salido en la negociación como una vía capaz de vencer los reparos que sobre todo ha manifestado el PSOE ante la posibilidad de permitir una solución que beneficie a Vox, una fuerza a la que los socialistas han pretendido aislar sin disimulo desde el día siguiente a las elecciones. Conscientes de que el éxito de cualquier iniciativa a este respecto necesita prioritariamente la anuencia del PSOE, IU ha tratado de explorar esta opción con el argumento de que mientras una rebaja sin más del mínimo de diputados para formar grupo beneficiaría por igual a las tres fuerzas concernidas, la cesión podría permitir a los socialistas beneficiar a IU, su socio preferente en este arranque de la legislatura, prestándole temporalmente un diputado que le permitiría alcanzar los tres preceptivos para formar grupo, pero sin favorecer, al menos directamente, a las dos fuerzas de la derecha, que tendrían que obligarse a confiar en que el PP hiciese lo mismo con ellos. Y los populares han sido el primer grupo en manifestar sus reticencias a la conveniencia de cambiar el reglamento.

Otra de las alternativas que ha sido puesta sobre la mesa es la exigencia de un porcentaje mínimo de votos como requisito para poder acceder a la formación de grupo parlamentario, pero sería en este caso prácticamente inocua, dado que las cifras de los tres partidos menos respaldados de la cámara están muy próximas entre sí. Se ha barajado asimismo un acuerdo entre Foro y Vox para la constitución de un grupo de cuatro diputados, pero fuentes del partido de Santiago Abascal apuntan que no ha habido movimientos y de entrada descartan tomar la iniciativa.

La reforma deberá, si se acomete, prever su carácter retroactivo, toda vez que los plazos habilitados exigen que como muy tarde el lunes estén constituidos los grupos, de modo que IU, Foro y Vox estarían de inicio en el grupo mixto a la espera de que después pueda sustanciarse la modificación del reglamento.

Sea como fuere, todo esto vuelve a poner a prueba la capacidad de la nueva cámara para llevar su juego de mayorías hacia un consenso suficiente. Ayer, la cabeza de lista de Podemos, Lorena Gil, aclaró que su grupo no ha recibido aún propuesta alguna de reforma reglamentaria, pero anticipó una opinión contraria a las reformas por "intereses partidistas", advirtiendo de que no conviene que "las instituciones o sus reglamentos estén al servicio" de las conveniencias de los partidos, "que parece que cambian cada cuatro años. Debería haber una permanencia en las normas", remató. Unos días después de las elecciones, no obstante, el secretario general de la formación morada, Daniel Ripa, hizo una apuesta por que IU pueda seguir teniendo más voz en el parlamento. "Veremos qué formulas hay", dijo entonces. Después, IU y el PSOE pactaron un reparto de los puestos de la Mesa de la Junta en el que finalmente Podemos se quedó fuera.

El juego de mayorías deja una buena porción de la decisión en las manos del PSOE, que controla veinte de los 23 votos que harían falta para cambiar el reglamento y 22 si se le añaden los de IU, por lo que las dos fuerzas necesitarían el apoyo de una más para sacar adelante una eventual propuesta en esta dirección. En la coalición, que ya alcanzó un acuerdo con el PSOE para estar presente en la Mesa de la cámara, esperan respuesta sobre un asunto esencial para el funcionamiento futuro de la cámara autonómica. De esta decisión depende el número de grupos que van a configurar la undécima legislatura y aquí se juegan además otros asuntos esenciales para los grupos concernidos: el mixto impone menos visibilidad, una portavocía rotatoria en cada periodo de sesiones -inicialmente por orden alfabético- y una menor capacidad de percepción de asignaciones y personal.