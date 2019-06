Barbón iniciará los contactos para la investidura, confiado en poder sacarla sin apoyos

El líder del PSOE asturiano y vencedor de las elecciones a la presidencia del Principado, Adrián Barbón, iniciará la ronda de contactos con la oposición para explorar posibles acuerdos sobre su investidura, con la confianza de que podrá sacarla adelante aunque no tenga más apoyos que los de su propio grupo parlamentario. Barbón se reunirá con todos los partidos, excepto con Vox, una estrategia que han seguido todos los candidatos socialistas, incluido el presidente en funciones, Pedro Sánchez.

Las conversaciones entre el ganador de las elecciones autonómicas y los portavoces de partidos de la oposición comenzarán la próxima semana, una vez que este lunes concluya el plazo para la constitución de los grupos parlamentarios, según confirmaron a este periódico fuentes socialistas. Al igual que ya ocurrió en los contactos para la constitución de la Mesa, el órgano de gobierno de la Junta General, el candidato socialista se verá con todos los partidos excepto con Vox, al que deja fuera de toda negociación por considerar que se trata de una fuerza de extrema derecha.

El inicio de los contactos para sacar adelante su elección como presidente del Principado se ajusta a la hoja de ruta que el propio Barbón diseñó con su ejecutiva, el día después de las elecciones municipales y autonómicas, que fijaron como primer paso "las negociaciones municipales; luego las que debían desembocar en la puesta en marcha de la Junta General y, finalmente, las reuniones de cara a la gobernabilidad de Asturias", según fuentes socialistas.

La amplia victoria obtenida por el PSOE en las autonómicas, en las que quedó a sólo tres escaños de la mayoría absoluta, concede un amplio margen a Barbón para afrontar la votación de la investidura que, además, en Asturias se resuelve mediante un procedimiento distinto al que hay en el Congreso para la elección del presidente del Gobierno español. El modelo asturiano favorece la formación del gobierno, ya que sólo se puede votar a favor de la elección o abstenerse, al no ser posible el voto negativo. Con esta fórmula, es bastante improbable que otro candidato de la oposición dispute la presidencia del Principado a Barbón que tiene garantizados los 20 votos del Grupo Socialista y bastantes opciones de atraer, si fuera necesario, el apoyo de los dos diputados de IU, con lo que sumaría 22 votos de 45 posibles en una votación en la que solamente podría salir derrotado por una alianza de partidos con programas tan dispares como el PP, Ciudadanos, Podemos, Foro y Vox. Una opción ésta no imposible pero sí muy remota, vistos los vetos existentes entre varios de esos partidos. En este escenario político, la investidura de Barbón sólo es cuestión de tiempo: puede llegar en la primera votación si alcanza la mayoría absoluta con el apoyo de otros partidos de la oposición o bien en la segunda votación, que tendría lugar 48 horas después, y en la que ya no es preciso recabar el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara regional.

Pero hasta esa votación de elección del Presidente, que presumiblemente tendrá lugar a lo largo del mes de julio y cuyo señalamiento seguramente esté condicionado por el proceso en el Congreso para la investidura de Pedro Sánchez, todavía quedan por delante algunos pasos. El primero, seguramente hoy, consistirá en la designación de la portavocía y de la portavocía adjunta del Grupo Socialista en la Junta, unos puestos en el que encajan varios perfiles de los diputados socialistas como, por ejemplo, Dolores Carcedo, Juan Cofiño, Noelia Macías o incluso Gimena Llamedo si no fuera porque ya tiene carga de trabajo garantizada como responsable de Organización de la Federación Socialista, y sin olvidar que tanto Cofiño como Carcedo tienen opciones de entrar en el Gobierno.