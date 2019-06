Ocho playas asturianas lucen hoy bandera amarilla: aquí es donde tienes que tener precaución con el baño

Si vas a ir hoy a la playa en Asturias esta información te interesa. Recuerda que es muy importante que respetes las banderas que ondean en los diferentes arenales de la región y que te indican cómo tienes que afrontar el baño en el Cantábrico. Evidentemente la bandera verde significa que no hay riesgo pero eso no quiere decir que no tengas que tener precaución a la hora de darte un chapuzón. El mar siempre exige un mínimo de cuidado y siempre debes hacer caso a las indicaciones de los socorristas. (Aquí puedes ver las playas con bandera azul de Asturias).

La bandera amarilla se iza cuando tienes que tener especial cuidado en el mar. En alguna que otra playa puede que haya incluso varias banderas y que se haya prohibido el acceso a determinadas zonas del arenal por lo que tienes que buscar la que indica cómo está el mar en cada zona.

La bandera roja significa que entrar al agua está completamente prohibido. Hace varios veranos en Asturias se vivió una polémica entre quienes no querían obedecer las indicaciones de los socorristas y se negaban a respetar las indicaciones. La tensa situación que se vivió obligó incluso a intervenir a la Policía.

Hoy vienes la meteorología invita a darse un baño en la playa (aquí tienes toda la previsión del tiempo). En casi todo el Principado se superaron a media mañana los 24 grados y se espera que el calor continúe durante los próximos días (sobre todo el sábado) por lo que darse una vuelta por cualquiera de las playas del Principado puede ser una buena opción para pasar la tarde o el tiempo libre en general.

A continuación te resumimos cómo están las banderas de las playas de Asturias de hoy viernes 28 de junio de 2019 para que sepas a que atenerte. La información facilitada por el 112 de Asturias se actualiza de forma constante por lo que te invitamos a consultar esta noticia antes de ir a la playa.



Playas con bandera amarilla

En el concejo de Castrillón hay cuatro banderas amarillas: San Juan de Nieva, Playón de Bayas, El Espartal y Arnao.

En Gozón tienes que tener especial cuidado en Xagó.

En Ribadesella la bandera amarilla ondea en Vega Berbes.

En Villaviciosa tienes que tener cuidado en la playa de España.



Playas con bandera roja

No hay ningún arenal en Asturias en el que ondee la bandera roja.