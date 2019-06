La tasa de asturianos en riesgo de pobreza, un 21%, repunta tras dos años de caída

Los asturianos que no cubren los requisitos mínimos para escapar al "riesgo de pobreza o exclusión social", dos de cada diez, no llegan al 26 por ciento de la media nacional ni al 44 de Extremadura, pero el indicador de 2018 ha repuntado en Asturias desde el 17 por ciento del registro anterior hasta el 20,9 después de dos ejercicios consecutivos de caída. La situación de Asturias en la clasificación de la tasa "Arope", establecida en 2010 para medir la pobreza relativa en Europa ampliando los criterios para incluir no sólo los ingresos sino también la carencia material o la baja intensidad en el empleo, queda retratada así conforme a los registros divulgados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Asturias tiene un buen puñado de autonomías en peor situación, ocho. En el descenso al detalle, la proporción de los residentes en el Principado que confiesa dificultades para llegar a fin de mes se reduce un punto desde el recuento del año anterior, del 10,8 al 9,8 por ciento, y también descienden los que no se ven con capacidad para afrontar gastos imprevistos, del 38,5 al tercio exacto del 33 por ciento, pero repunta del 3,7 al 4,4 por ciento el porcentaje de familias que reconocen retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal.