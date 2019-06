Mallada se ve "líder de la oposición", aunque no descarta disputar la investidura a Barbón

Teresa Mallada ya se ve como principal referencia de la oposición ante el PSOE de Adrián Barbón, pero ayer aún no quiso descartar que vaya a disputar la investidura en el Pleno que debe despejar la gobernanza del Principado. La cabeza de lista autonómica de los populares calificó de "sorprendentes" las renuncias de Juan Vázquez y Carmen Moriyón, y anunció que Pablo González y Álvaro Queipo la acompañarán en las tareas de dirección del Grupo Popular en la Junta. Mallada será la portavoz, y Pablo González y Álvaro Queipo, los portavoces adjuntos.

Mallada comprometió "una oposición constructiva" y garantizó que el PP "siempre tenderá la mano al PSOE y al Gobierno que se constituya, en los temas importantes para Asturias", una estrategia, subrayó, que espera reciba idéntica respuesta por parte del Ejecutivo cuando los populares trasladen "propuestas de interés general para los asturianos".

La declaración de intenciones avanzada por Mallada daba a entender que el PP ni siquiera presentará su candidatura al Pleno de elección del presidente del Principado, aunque la portavoz popular prefirió mantener la incertidumbre, más formal que de fondo: "No es incompatible liderar la oposición y presentar esa candidatura. Se debatirá en el Grupo, pero sabemos que los números dan a entender que somos los líderes de la oposición", precisó Mallada.

La dirigente popular calificó de "sorprendente" que sus dos principales rivales en la pugna por el voto del centro-derecha, Vázquez y Moriyón, no vayan a estar finalmente en el Parlamento. "Me habría encantado que los asturianos me hubieran dado la responsabilidad de gobernar Asturias (...) pero han querido que estemos en la oposición. Cuando adquirimos una responsabilidad es para llevarla hasta el final. Desde la oposición se pueden hacer grandes cosas por los asturianos, Asumimos este papel, es lo que debe hacer una persona que se presenta a unas elecciones", valoró Mallada en lo que pareció un reproche a los candidatos de Cs y Foro. Y aseguró que su grupo ya trabaja en un plan director basado en medidas de naturaleza económica, fiscal e industrial.