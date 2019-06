Zapatero cubre de elogios a Javier Fernández ante Barbón: "Tienes el listón muy alto"

La entrega a José Luis Rodríguez Zapatero de la insignia de oro de la UGT de Asturias empezó a ser una gran despedida cuando el expresidente del Gobierno se acordó de Alfredo Pérez Rubalcaba, el vicepresidente socialista cuyo repentino fallecimiento aplazó a ayer la imposición de los premios Primero de Mayo. Pero en las circunstancias políticas de este junio convulso, activada la cuenta atrás hacia el relevo en la presidencia del Principado, Zapatero no pudo evitar tener también en su discurso de agradecimiento un rato para decir adiós de otro modo a Javier Fernández, presidente del Principado en funciones, que le escuchaba desde el patio de butacas a solo unos asientos del que será su sucesor y que ayer pronunció allí el que seguramente será, vaticinó, "mi último discurso político".

"Enhorabuena, presidente", se adelantó Zapatero en dirección a Adrián Barbón justo antes de una bienvenida que se hizo agradable para el que se dispone a salir y exigente para el que llega: "Tienes el listón muy alto", le advirtió, "porque Javier es un pedazo de socialista".

Le interrumpió la ovación de un auditorio hecho de sindicalistas y socialistas de todo rango y el expresidente prolongó el elogio en broma. "Hay algo que a Javier no le perdono", dijo, "fue el único que me dijo que no, el único caso que tuve", la única propuesta para ministro que pinchó en hueso. Volvía así al momento, desvelado en su día precisamente por Rubalcaba, en el que Fernández rehusó el Ministerio de Industria del segundo Gobierno de Zapatero. "Prefería Asturias, era su compromiso", dijo ayer el expresidente en Oviedo como prólogo de un panegírico donde pudo escucharse que "siempre ha sido un socialista distinto", "un socialista eterno, que piensa por sí mismo y que siempre ha sido libre, incluso para decir que no al presidente del Gobierno".

Después, la UGT también le dijo por la boca de su secretario general en Asturias, Javier Fernández Lanero, que "se va un buen socialista, de fuertes convicciones y profundidad ideológica", y en el turno del líder nacional del sindicato, el belmontino Pepe Álvarez, que se acaba la presidencia de "una persona seria, cabal, capaz de pocas concesiones, pero con una voluntad férrea de contribuir al bien común".

Pero como la vida, venía de advertir Zapatero, "es siempre una acción que se ejerce hacia delante", Javier Fernández consagró al futuro su último discurso de contenido político como presidente. Y dejó al final del alegato final unos cuantos avisos sobre la "encrucijada climática" y las incertidumbres que el ritmo de la descarbonización adosa al futuro de la industria. Repitió la petición de que "se busque la mejor combinación entre el beneficio ambiental y el coste económico y social" y definió como "enemigos del futuro" a los que "niegan su complejidad". A veces, quiso explicar , "hay que defender la realidad frente a aquellos que tienen demasiada prisa por hacerla perfecta". Por eso defiende la atenuación del ritmo descarbonizador. "Por eso y porque somos de aquí", remató con un corolario que dejó un lejano regusto a advertencia a los que vienen detrás, "porque cuando eres de un lugar tienes que defenderlo y eso influye decisivamente al tomar decisiones políticas o morales".

Se refirió a la dimensión laboral del desafío tecnológico, a la certeza de que esa revolución "generará más crecimiento y riqueza" y a la cuestión esencial de "cómo se van a repartir esos recursos en un contexto de desempleo tecnológico". Invitó a los sindicatos a fortalecer su "presencia política" para orientar la decisión redistributiva en un momento, advirtió, en el que "el contrato social, concebido para una situación de pleno empleo, una esperanza de vida menor y una mayor fortaleza del Estado, hace aguas". A la pregunta por los actores que han de ser claves en la reconstrucción de ese contrato, el presidente en funciones habló de las limitaciones de un Estado que "puede hacer muchas cosas", pero sobre todo de la UE, que "puede y debe hacer mucho más".

Del capítulo de los deberes para los gobiernos en ciernes se ocuparon también los dirigentes de la UGT. Fernández Lanero entró al futuro por la demanda de una "transición energética justa que abandone la descarbonización exprés", y para la salvaguarda de la industria exigió un estatuto electrointensivo y "aranceles medioambientales". Además de regasificadora, área metropolitana, Variante de Pajares o plan demográfico, el líder sindical añadió que "no sólo necesitamos un presidente socialista, también un pacto de legislatura, sólo así podremos desbloquear las leyes que tenemos pendientes y garantizar que habrá presupuesto cada 1 de enero".

Pepe Álvarez, por lo demás, atisba en la configuración industrial asturiana "bases sólidas" para hacer frente a un futuro marcado en este terreno por la "investigación, la innovación, el desarrollo o la formación". Ante la certeza de que el futuro anticipa una producción de más con menos, sostiene que "la reducción del tiempo de trabajo no va a poder esperar mucho, yendo a las 32 horas semanales con cuatro días de trabajo y uno de formación".

Los premios Primero de Mayo distinguieron, además de a Zapatero, a la sección de UGT en Du Pont y a los sindicalistas Carlos Fernández Calleja y Constantino Coto.