Ignacio Blanco juzga antidemocrático que el "aparheid" del PSOE contra Vox

El diputado autonómico de Vox Ignacio Blanco ha exigido esta mañana al PSOE que vuelva a la democracia. "La posición Adrián Barbón de excluir a Vox es una muestra de carencias democráticas. El 'apartheid' a Vox nos recuerda a políticas pasadas de marginación y exclusión de los derechos civiles a las minorías", ha señalado el parlamentario.

Ignacio blanco ha declarado: "cualquier partido político que se defina y que practique la democracia, que acate la Constitución y el Estatuto de Autonomía, sin condicionantes dudosos como hacen muchos de los socios del PSOE, deben recibir al menos un respeto institucional. Por muchas diferencias ideológicas que podamos tener, el juego democrático exige respetar a quienes no piensan como uno y quien no acepta al disidente político, no puede calificarse de demócrata. Es ciertamente incomprensible la connivencia del PSOE con separatistas, amigos de terroristas y con declarados comunistas, frente a su rechazo a una fuerza política que se declara sumisa a la ley", ha añadido.

El diputado autonómico ha apuntado que, "pese a quien pese, Vox y sus 34.000 votantes autonómicos están en el Parlamento asturiano. Una cosa es no compartir, aunque respetar lo que piensa el adversario político y otra es ni compartir ni respetar, como hace el PSOE. Ya se que el PSOE está más cómodo con mayorías absolutas y con cordones sanitarios selectivos, es decir, ellos pueden excluir a quien quieran pero nadie puede excluirlos a ellos, sin embargo, los asturianos han decidido que Vox sea la oposición firme a PSOE y no les defraudaremos. Y agradecemos que el PSOE nos coloque como su verdadera oposición", ha resaltado.

"Vox contó con el respaldo de más de 72.000 asturianos en las pasadas elecciones generales, es un partido democrático, reformista, moderno y nítidamente constitucionalista, por eso la actitud de Adrián Barbón es democráticamente incomprensible, su negativa a recibir en la ronda de contactos a Vox y excluirlo, es una demostración de sus escasas convicciones democráticas del candidato socialista. Por ello, exigimos que cesen estas actitudes segregacionistas de exclusión de la vida política. Quien aspira a presidir el Principado, debe hacerlo sin marginar a nadie. El 'apartheid' a Vox nos recuerda a políticas pasadas de marginación y exclusión de los derechos civiles a las minorías practicadas por regímenes deplorables felizmente superados" ha manifestado Blanco.

Blanco ha añadido que Vox practicará "la oposición al PSOE que se merecen los asturianos", pues aunque los socialistas hayan ganado las elecciones, la suya "no ha sido la elección mayoritaria de los asturianos que conjuntamente han destinados más votos al resto de partidos que constituirán la Junta del Principado de Asturias".