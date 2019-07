El PP no tiene aún "decidido" si presentará candidatura alternativa al PSOE para la presidencia del Principado

El PP no apoyará, como era de esperar, la investidura de Adrián Barbón a la presidencia del Principado. "Los asturianos han decidido que lideremos la oposición y eso es lo que haremos", abundó la portavoz del PP asturiano en la Junta General, Teresa Mallada tras una reunión de apenas cuarenta minutos con el candidato socialista. Esa posición no supone que los populares tengan ya decidido si presentarán o no una candidatura alternativa en la votación de elección al Presidente, más simbólica que efectiva porque no tendría apenas opción alguna de prospera, dados los diez escaños de diferencia existentes entre ambos partidos.

La situación de la industria asturiana, la "elevada presión fiscal", el reto demográfico y la situación de las grandes infaestruturas "pendientes" supondrán las principales lineas de actuación y propuesta del PP en este arranque de legislatura, según avanzó Teresa Mallada, quien anunció la disposición del PP a "hacer un frente común en Asturias" para que la Variante ferroviaria de Pajares sea operativa en 2021.

El Grupo Popular "estará a la expectativa" para ver qué apoyos recaba el PSOE y el programa que propone de antes de decidir "si presentamos o no candidatura a la presidencia del Principado, aún no está decidido".