Los trabajadores de la autopista del Huerna irán 19 días a la huelga en demanda de mejoras laborales

Los más de 75 trabajadores de la autopista del Huerna, entre Asturias y León, han sido convocados a diecinueve jornadas de paro durante los fines de semana y festivos, a partir del 26 de julio, en protesta por el retraso en la regulación de los grupos profesionales y sus salarios a los que se había comprometido la empresa concesionaria.

Los paros, convocados por CC.OO, sindicato mayoritario en el comité de empresa, se han programado para los días que más afluencia registra la autopista y entre todo el personal, incluido el de las cabinas de peaje de La Magdalena y Villablino. En concreto, los primeros paros se llevarán a cabo el 26, 27 y 28 de julio, a los que seguirán otros todos los viernes, sábados y domingos del mes de agosto, además de la festividad del 15 de agosto.

En septiembre, la huelga ha sido programada par los días 1, 13,14 y 15, entre las cero y las 24 horas. La convocatoria de estos paros se produce más un año después de que fuese desconvocada otra huelga que había sido programada para forzar la firma de un convenio colectivo que anulase el convenio estraestatutario y de eficacia limitada firmado por la dirección de la empresa y una representación minoritaria del comité de empresa.

La dirección de la Autopista Concesionaria Astur-Leonesa SA (Aucalsa) se había comprometido, según informa CC.OO regularizar los grupos profesionales, lo que no se ha hecho a pesar de haberse celebrado varias reuniones y haber transcurrido más de un año. La empresa, según este sindicato, no ha dado más que "largas y lanzando propuestas vacías" a lo largo de estos meses en los que no ha puesto sobre la mesa medidas para mejorar las condiciones laborales y salariales que sufren los empleados desde los años de crisis.

En la convocatoria, según han señalado a EFE las mismas fuentes, han pesado la escasez de personal, diferencias en las fórmulas de contratación y las medidas de seguridad laboral. Según CC.OO, a pesar de ser requerida permanentemente, la empresa no cumple con los protocolos de salud y seguridad en el trabajo, especialmente en trabajos dentro de los túneles y en los peajes.