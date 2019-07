Un 27% de los asturianos seguiría votando al PSOE de repertirse las elecciones, según el CIS

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) presidido por José Félix Tezanos también ha publicado los resultados de las preguntas de su barómetro de junio de 2019 en el Principado de Asturias. Si bien, en el caso autonómico no se hacen cálculos de estimaciones de voto y se advierte que el margen de error se multiplica debido al pequeño tamaño de la muestra (de 74 personas en el caso asturiano). Por ello, los resultados arrojados por la encuesta a nivel regional deben tomarse con mucha precaución.

Respecto a la pregunta de a quién votaría el encuestado de repetirse ahora unas elecciones generales, el 27 % de los asturianos optaría por el PSOE, y se produciría un "sorpasso" de Ciudadanos al PP (igual que vaticina la encuesta nacional) al obtener la formación naranja un 13,5 % de los votos y el PP un escaso 10,8%. Unidas Podemos se quedaría con un escaso 8,1% y Vox con un 4,1 %. El porcentaje restante incluye a la gente que segura que no votaría (18,9%) así como los que optarían por otras fuerzas minoritarias o los que "no saben" o "no contestan", que suman el 13,6%.

En todos los casos, el barómetro del CIS para Asturias, cuya validez es muy escasa por el tamaño de la muestra de la encuesta, arroja resultados inferiores a los obtenidos por los partidos en el Principado en los comicios del 28 de abril: PSOE (33,13 %), PP (17,91 %); Ciudadanos (16,71 %), Unidas Podemos (17,15 %), Vox (11,49 %) y no votaron (26,65 % ).