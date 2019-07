Barbón señala a Podemos e IU como posibles apoyos para su investidura

Adrián Barbón ha destacado el tono "constructivo" de las reuniones con todos los partidos de la oposición y precisó que no se había reunido con Vox porque no lo hará con partidos que "no respetan la igualdad".

Barbón destacó la sinceridad de la conversación mantenida con Carmen Moriyón, la presidenta de Foro, que ha cerrado la ronda de encuentroa preliminares para la investidura. La principal conclusión al término de esos encuentros es que ve mayores puntos de encuentro con Podemos e IU, "en los que ahora habrá que profundizar para ver si van más allá de las declaraciones".

De esa tarea se encargarán ya los equipos de la FSA y de dichos partidos, avanzó el candidato a la presidencia del Principado quien confirmó que una de sus propuestas es que el proximo Gobierno regional es agrupar en una consejería, las áreas de Ciencia, Innovación y Universidad.