Barbón "profundizará" en la negociación con IU y Podemos, que plantea exigencias

La investidura de Adrián Barbón como presidente del Principado toma cuerpo. El candidato del PSOE anunció ayer su intención de "profundizar" en la negociación con Podemos e IU para buscar su apoyo de cara al Pleno de elección del Presidente, que podría comenzar a finales de la próxima semana. La Junta de Portavoces aprobará hoy el calendario del Pleno de elección del presidente que, posiblemente, lleve la toma de posesión al 20 de este mes.

La Junta de Portavoces definirá hoy el calendario del Pleno de elección del Presidente que, según distintas fuentes parlamentarias, podría comenzar el próximo jueves 11 para tener la primera votación el viernes 12 y si fuera necesaria una segunda, porque Barbón no alcanzara la mayoría absoluta, tendría lugar 48 horas después, el lunes 15. En este caso, el acto de investidura tendría lugar el sábado 20.

Barbón está tranquilo, no le inquieta que Teresa Mallada (PP) pueda disputarle una presidencia autonómica que tiene prácticamente garantizada en esa segunda vuelta. "No tengo ningún problema con que haya más candidatos", aseguró al hacer balance de las conversaciones con la oposición, de las que excluyó a Vox "porque no hablo con quien no respeta la igualdad".

El candidato del PSOE ha detectado mayores "líneas de coincidencia" con Podemos e IU, con los que ahora "profundizará" en una negociación que correrá a cargo de los grupos de trabajo de dichos partidos. Barbón anunció sus tres primeras iniciativas para tratar de captar los apoyos con vistas a las votaciones, que consisten en duplicar las plazas del ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 años, concentrar en "una única Consejería la ciencia, la innovación y Universidad" y reducir la brecha digital en la zona rural. Pese a la mayor aproximación con Podemos e IU, el líder socialista dejó la puerta abierta a acuerdos con otros partidos para la legislatura, la conocida "geometría variable".

Podemos recogió el guante lanzado por Barbón y trasladó la exigencia de "medidas porque ya han pasado 40 días de las elecciones y no hay ninguna concreción. Hay que bajar más al detalle y a las cifras concretas", planteó su secretario general, Daniel Ripa. La reforma del Estatuto de Autonomía, cooficialidad incluida, la gratuidad del ciclo de 0 a 3 años y la reducción altos cargos son algunas de las exigencias del partido morado. "Vamos a una investidura y no a una embestidura", declaró Ángela Vallina de IU, que subrayó el interés de la coalición "en dar estabilidad los gobiernos de izquierda".