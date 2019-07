Menos de la mitad de los opositores para administrativo del Sespa pasan la prueba

Algo menos del 45% de los aspirantes a las 232 plazas de auxiliar administrativo de hospital aprobaron la macrooposición del pasado 7 de abril. El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) publicó ayer las notas de la segunda convocatoria de empleo más multitudinaria del año, tras la de celador, con un resultado "esperado", según los sindicatos. Unas 4.600 personas de los 10.454 opositores totales que se presentaron al examen, celebrado en el recinto ferial "Luis Adaro" de Gijón, superaron la prueba. La nota de corte era de un 5 sobre 10 -lo mínimo exigible en un proceso selectivo-, lo que facilitará en principio la entrada de nuevos trabajadores en la bolsa de empleo. Los interinos de larga duración tendrán preferencia a la hora de conseguir plaza, ya que en la segunda fase de selección priman los méritos y la experiencia de cada aprobado. El Sespa calcula que el 40% de la interinidad actual en el sistema baje al 10% en 2020.

"El examen fue difícil y así lo reflejan las notas", valoró ayer Felipe Piedra, delegado de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). La prueba, tipo test, constó de 64 preguntas a calificar y otras 15 de reserva para posibles anulaciones. La mayoría de los 10.454 opositores presentados -de un total de 20.704 inscritos- aseguraron que el cuestionario, aunque "no fue a pillar", incluía "demasiadas preguntas sobre leyes y pocas de informática". Una vez publicadas las calificaciones del ejercicio, a los aprobados les toca ahora introducir sus méritos en un programa informático para que sean sumados a sus notas. En la oposición de celador, celebrada en marzo, los 80 aspirantes con mejores notas ya han sido llamados para empezar a trabajar.

El examen de celador lo hicieron 15.268 personas y lo aprobaron, según las notas publicadas el 21 de junio, 5.130 para 399 vacantes. El número de aptos por tanto fue superior en la oposición de auxiliar administrativo: 5.854 aspirantes no llegaron al 5 frente a los 10.138 que no consiguieron aprobar en celador. La de administrativo fue la segunda prueba más numerosa entre las realizadas este año para consolidar plazas fijas en el Servicio de Salud asturiano. Aparte de las celador, se celebraron las oposiciones de auxiliar de enfermería (27 de abril) y enfermería (12 de mayo). Los resultados de estas dos últimas aún no se conocen. Ante la falta de profesionales, el Sespa fichó este verano a todos los enfermeros recién graduados en Oviedo y Gijón. Entre las dos facultades, casi 150 jóvenes. La necesidad de facultativos es generalizada estos meses en hospitales.