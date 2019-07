Podemos considera "una desvergüenza" la propuesta del PSOE para el paro de los diputados y exige su retirada

La batalla continúa. Podemos ha exigido esta mañana la retirada de la propuesta que el PSOE llevó ayer a la Junta con el reparto de asesores entre los grupos que los morados cuestionan y la oferta de instituir una indemnización por desempleo para los diputados que cesen en sus cargos. El parlamentario Rafael Palacios ha evaluado como "una falta de vergüenza" que los socialistas equiparen a la situación del resto de los trabajadores la de un diputado que "por doce años en la Junta cobraría 50.000 euros de indemnización" si sale adelante la propuesta del PSOE de indemnizar a los parlamentarios cesantes, que ahora mismo no tienen derecho a paro, con un mes de sueldo por año trabajado hasta un máximo de doce meses.

Podemos persevera en su propuesta de un tope salarial de 2,2 veces el salario mínimo y una rebaja del treinta por ciento en las asignaciones a los grupos y reaccionó a la justificación del PSOE, evaluando como "una anomalía" que los diputados asturianos no tengan derecho a paro, asegurando que "la única anomalía es que después de mes y medio el parlamento no esté funcionando, que todavía no haya gobierno, que el futuro presidente esté hablando de asesores y sueldos o que lo primero que se haya hecho haya sido, una vez más, repartirse el botín". El secretario general de la formación morada, Daniel Ripa, añadió una protesta por no haber recibido del PSOE, a menos de una semana del pleno de elección de presidente, "ninguna llamada para saber cuándo se van a reunir los equipos negociadores" .

Ripa reiteró una lista de prioridades y "propuestas concretas" que mezclan las competencias del gobierno regional con las de la administración central y que hacen referencia a la retirada del peaje del Huerna, a la política industrial, a la urgencia de un plan de mejora de las cercanías, las medidas anticontaminación o la Universidad gratuita. Respecto a la propuesta de IU, Foro y Vox de reformar el reglamento para disponer de grupos propios en la nueva legislatura, Palacios reiteró la postura de los morados, contraria a ejecutar el cambio "en una tarde y por los intereses de alguien en particular" y Ripa añadió la certeza, inquietante para ellos, de que "bajar a dos diputados el mínimo daría grupo parlamentario a Vox".