Cs propone una reforma "estratégica y profunda" del reglamento, pero no se pronuncia sobre el Grupo Mixto

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos planteará en la Junta una reforma del reglamento que huyendo de modificaciones "circunstanciales" plantee una cirugía "más estratégica y profunda que permita actualizar el contenido de la ley" que rige el funcionamiento del parlamento asturiano para "traerla al tiempo actual y hacerla más útil y eficaz". La portavoz de la formación naranja, Laura Pérez, no se pronunció sobre el cambio reglamentario concreto e inmediato que está sobre la mesa para que IU, Foro y Vox no tengan que compartir el Grupo Mixto, y sin negarse a discutir una posible "solución transitoria" admitió que la modificación que ellos proponen va para más largo.

La oferta, que se planteará en la próxima reunión de la Junta de Portavoces, requerirá la institución de un grupo de trabajo con presencia de todas las formaciones representadas en la cámara para buscar propuestas y acuerdos que se sustancien en un plazo que no se demore mucho más de "media legislatura". Sólo así, justificó la diputada, se podrá conseguir que "el órgano legislativo tenga una ley adecuada" sin que la reforma reglamentaria se tramite "en reuniones bilaterales más o menos secretas" o desemboque en "una modificación ad hoc que no dure más de una legislatura". Inscribió en esta discusión la que está en marcha en la Junta sobre el reparto de medios materiales y humanos, de dinero y personal, entre los grupos parlamentarios, e invitó a valorar si no serán los partidos con menos diputados los que necesitan más apoyo humano que los que tienen más y que ahora se llevan la mayor parte de los asesores.

Sobre la propuesta del PSOE de habilitar una indemnización por desempleo para los diputados que dejen la Junta Ciudadanos "no ha fijado posición", pero la portavoz admite que esta cuestión rige "prácticamente en todas las comunidades autónomas", aunque supedita su veredicto definitivo al encaje en el marco jurídico y a un análisis más profundo de esa oferta y de otras planteadas esta semana, como la sugerencia del PP de ampliar a todos los diputados el cobro de dietas por desplazamiento.