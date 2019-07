Feijóo reivindica en Castropol la alianza entre Asturias y Galicia

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, reinvidicó ayer la alianza asturgalaica establecida en los últimos años para defender asuntos importantes, como una mejor financiación autonómica o la importancia del corredor Atlántico. "Asturias y Galicia han dado una lección que debería ser aprovechada en la política nacional, en la que sobran líneas rojas, cuando lo que hacen falta son teléfonos rojos, esos de la Guerra Fría en los que se hablaba para solventar problemas. Ahora no hablamos entre nosotros y así nos va", apuntó el líder del PP gallego en la ponencia sobre el futuro del rural organizada en Castropol por el Foro Comunicación y Escuela.

Aseguró Feijóo, que estuvo glosado por el exsubdirector de LA NUEVA ESPAÑA, Alberto Menéndez, que una de las virtudes de dicha alianza es que "no se hace en contra de nadie" sino que "persigue algo tan simple y trascendental como el respeto a la igualdad de oportunidades de todos los españoles y una España equilibrada". En este sentido, defendió la importancia del estado autonómico porque sin él "el ocaso del mundo rural sería irreversible". Dejó claro que la España rural "es imprescindible para la España urbana" y añadió: "Al Noroeste le corresponde liderar el rural español".

Preguntado por la situación de la empresa Alcoa, Feijóo consideró fundamental la creación de un estatuto de las empresas electrointensivas: "Mientras no lo haya, Alcoa y el resto de las empresas asturianas y gallegas están con una espada de Damocles encima. Lo que estamos haciendo es buscar una solución provisional cuando deberíamos buscar una definitiva". No quiso comentar el último barómetro del CIS que apunta a un "sorpasso" de Ciudadanos al PP, aunque sí destacó el dato que habla del hartazgo de la ciudadanía de los políticos: "Lo comparto como español y lo lamento como político". Después abundó en este asunto cuestionado sobre la posibilidad de unas nuevas elecciones y lamentó que a los políticos les interese más su carrera que su país: "El problema es que España ya no es lo principal".