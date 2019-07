Afectados por el vuelo de Madrid a Asturias desviado por la niebla relatan su "pesadilla"

Lo que iba a ser un viaje en avión de poco más de una hora de Madrid a Asturias, y para algunos el inicio de las vacaciones, se convirtió en "una pesadilla" que se prolongó durante cerca de 12 horas, con viaje nocturno en autobús y paradas en áreas de servicio cerradas de madrugada incluidas. Varios de los afectados ya han anunciado que presentarán reclamaciones ante la operadora del vuelo frustrado, Iberia.

El incidente afectó a los pasajeros del vuelo de Iberia 0480, que tenía la salida de Barajas programada para las 19.55 horas de ayer. A causa de la intensa niebla, el aparato no pudo aterrizar en Asturias y regresó a la capital de España. Los afectados se quejaron porque el aeropuerto de Asturias cuenta desde hace tiempo con un moderno ILS (Instrumental Landing System) para operar con niebla, que costó cerca de medio millón de euros y con el que es posible aterrizar incluso con visibilidad cero. Las dos razones por las que puede no ser utilizado son que el piloto no tenga la certificación necesaria para utilizarlo o que esté en fase de mantenimiento, según responsable de AENA.

Tras el regreso, los pasajeros del vuelo afectado tuvieron que esperar en Madrid durante varias horas, hasta que, de madrugada, fueron informados que serían trasladados, de nuevo a Asturias, pero por carretera, en autobús. "No nos han dado ni una botella de agua. Y nos dicen que (el autobús) sólo parará en el aeropuerto y en Oviedo", protestaban los afectados justo antes de salir hacia Asturias por carretera. El viaje fue "largo, interminable, muy cansado", señaló uno de los afectados. No en vano hubo dos paradas durante el trayecto hacia el Principado, la segunda de ellas a las 4,45 horas: media hora en un área de servicio cerrada. Los viajeros acabaron llegando a Asturias a las 6.40 horas.