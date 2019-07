IU busca un pacto de legislatura sin "embestidas" en la izquierda

La ronda de contactos del PSOE para buscar apoyos en la investidura del jueves y el viernes se reinicia hoy en la Junta, a las once y media de la mañana con IU, a las cinco de la tarde con Podemos. La coalición expuso ayer sus esperanzas de partida invocando su "voluntad sincera" de alcanzar un acuerdo que no se circunscriba a la investidura de Adrián Barbón, que se parezca más a un convenio capaz de dar estabilidad a la legislatura mediante una "mayoría parlamentaria amplia de toda la izquierda". La mayoría progresista que han alumbrado las elecciones debe servir, argumenta el diputado Ovidio Zapico, para evitar "que el dogmatismo, el inmovilismo, el tacticismo y la cerrazón bloqueen la puesta en marcha de un gobierno que impulse un programa de legislatura con ese amplio respaldo". Asturias, abunda el parlamentario, "no puede permitirse que las izquierdas opten por autoanularse con embestidas de ida y vuelta". Zapico reivindica el escenario opuesto, el del diálogo, la negociación y el acuerdo. Por eso, abunda, "acudiremos con la intención de poner los cimientos de ese acuerdo sólido" con el propósito de conseguir "lo que en la pasada legislatura fuimos incapaces de desarrollar".