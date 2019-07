Chaves: "Los jueces vivimos en una especie de torre de Babel ante la transformación digital"

"Ante la transformación digital, los jueces vivimos en una especie de torre de Babel; el mundo cambia, pero nosotros no". El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Asturias José Ramón Chaves reflexionó ayer sobre la irrupción de las tecnologías en el derecho. Por un lado, dijo, "hoy hay más garantías de que el culpable no escape" gracias a los avances informáticos, pero por otro, "todo el mundo quiere que le juzgue una persona, no una máquina". "Todo proceso judicial se basa en dos variables: interpretar una norma y valorar los hechos. Creo que la justicia digital debe entrar ya, pero la inteligencia artificial ni la quieren los ciudadanos ni es buena para la justicia", expresó el también escritor, que ahondó en el concepto de dato personal.

El correo electrónico, la matrícula del coche, el dominio, la comunidad de vecinos, el DNI... Todos ellos son datos personales, que ningún organismo debería hacer públicos. Sin embargo, en la práctica sucede lo contrario, generando "inseguridad". Por ejemplo, las universidades no pueden publicar las notas de sus alumnos junto a su DNI completo. "Habría que poner los cuatro primeros o cuatro últimos números", detalló. Sobre el nivel de implantación del expediente electrónico, Chaves dijo que en Asturias es del 30%: "Nos llega uno de cada diez y, encima, los que nos llegan los imprimimos por costumbre".