"Las cuentas de Podemos no cuadran", subraya el PSOE sobre las demandas de la formación morada para pactar la investidura

"Hemos presentado 12 líneas de acción que nos parecían perfectamente asumibles para Podemos pero ellos han optado por responder con una carta a los Reyes Magos". Es la primera valoración realizada por los socialistas sobre el documento que ayer les entregó la formación morada.

El PSOE sostiene que las cuentas de Podemos "no cuadran". Porque "quieren transporte a un euro, Universidad y Escuela 0-3 gratis€" Según los socialistas, "el papel lo aguanta todo pero la realidad no", porque "el presupuesto no es un chicle que se estira a capricho".

"Esperábamos más rigor y responsabilidad, los asturianos saben que no soluciones mágicas, demandan soluciones serias y no brindis al sol", han indicado fuentes del PSOE, que resaltaron que Podemos no entregó un documento para hasta la tarde de ayer, "pese a que el viernes ya tenían la propuesta de la FSA". La conclusión: "una simple lectura confirma que mientras los socialistas buscan el acercamiento, Podemos opta por el distanciamiento y la sobreactuación".

El desencuentro entre socialistas y podemistas es evidente a apenas unas horas del inicio de la sesión de investidura del nuevo presidente del Principado. Las dos partes se acusan mutuamente de buscar la ruptura y no el acuerdo.