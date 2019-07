Dos grados y un máster nuevos para preparar profesionales en turismo

La Escuela de Turismo de Oviedo, adscrita a la Universidad, implantará en el curso 2019-2020 tres titulaciones inéditas en una colaboración público-privada con un único objetivo: formar personal altamente cualificado para el turismo del futuro. Se trata de títulos propios de grado en Ciencias Gastronómicas y Artes Culinarias, con 60 plazas y una duración de cuatro años, y de Gestión y Administración Hotelera, que se pone en marcha con 35 plazas y 3 años de duración. En ambos casos las prácticas serán obligatorias desde el primer año. Pero además se impartirá un máster en Gestión y Uso Turístico del Patrimonio Industrial, que durará un año, empieza con 25 plazas y será semipresencial, con prácticas opcionales.

Estos nuevos estudios fueron presentados ayer por el rector de la Universidad, Santiago García Granda; la decana de la Escuela de Turismo de Oviedo, Marián González Rúa; el presidente de la patronal turística OTEA, José Luis Álvarez Almeida, y los presidentes de las tres cámaras de Comercio de Asturias: Carlos Paniceres, de Oviedo; Félix Baragaño, de Gijón y Luis Noguera, de Avilés.

Todos los alumnos estarán becados en estas tres titulaciones, para lo que se prevé la constitución de un patronato o protectorado que asegure las ayudas.

La Decana explicó que los nuevos títulos contarán con profesorado de la Universidad, profesionales y cocineros galardonados con estrellas Michelin.

El rector de la Universidad de Oviedo remarcó que hay que "profundizar" en las enseñanzas "para que el sector del turismo empiece a brillar con luz propia" porque será clave en el futuro económico de la región.

El presidente de la patronal del ramo calificó la implantación de estos estudios como uno de los proyectos "más ilusionantes para el sector turístico", porque "pone de manifiesto que tiene potencial y hay que luchar juntos por ello". Por ello, los empresarios anunciaron que pondrán "todo el empeño y todos los recursos posibles desde la humildad, el trabajo y el compromiso".

Colaboración público-privada

Álvarez Almeida también se refirió al proyecto de formación de maestros escanciadores en el que trabaja la patronal OTEA junto con el sector de la sidra, los centros de Formación Profesional de Valnalón y de Hostelería y Turismo de Gijón, puesto en marcha por la iniciativa privada porque "los políticos no vieron la necesidad de crear el certificado de profesionalidad", ahora ya reconocido.

"No es que no tengamos escanciadores, es que no tenemos camareros que echen sidra, ni suficientes cocineros altamente cualificados", señaló Almeida. "No hay malos trabajadores, sino malos directores. Por eso necesitamos esta cualificación que estamos impulsando. Pero estamos solos en este proyecto", afirmó en referencia al Gobierno regional.

El presidente de la Cámara de Oviedo añadió que el presidenciable Adrián Barbón se había comprometido en la campaña electoral a impulsar la colaboración público-privadas. "Confiamos en que cumpla su palabra", dijo.