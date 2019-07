"Tener la base aquí nos permite vivir en un sitio agradable"

Al presidente del grupo Isastur, Fernando Alonso Cuervo, el premio Ingeniero del Año en la categoría de "Gran trayectoria profesional" le hizo ayer "reflexionar". "Siento orgullo como es evidente, pero a la vez este galardón me ha hecho pensar que estoy en el final de mi carrera profesional, aunque todavía no estoy en edad de jubilación", expresó el ingeniero de minas en conversación telefónica desde Boston, donde se encuentra de vacaciones con su familia. El gijonés (1960) lleva en Isastur, conjunto de empresas asturianas especializadas en el sector de la energía, nada menos que 37 años: "Me da un poco de vértigo pensarlo". Alonso Cuervo cree que el reconocimiento "no es personal", sino grupal, pues es fruto "del trabajo que realizamos todos". En concreto, más de mil trabajadores, que hoy operan fundamentalmente en España y América Latina.

El también vicepresidente de la Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias (Femetal) ve con optimismo el futuro. De hecho, el grupo Isastur, que celebró el año pasado su 40 aniversario, está "en máximos de cartera de trabajo" gracias al crecimiento de las energías renovables y de las redes de transporte y distribución. "Son áreas con mucha proyección", aseguró.

Dentro de los planes de Isastur entra la internacionalización, pero también potenciar el mercado nacional, el cual ha aumentado notablemente en los últimos dos años. Aun así, España sólo representa el 30% de su actividad, y dentro de este porcentaje Asturias se queda con un 10%. "Puede parecer una cifra poco importante, pero para nosotros tiene un enorme valor, porque nos aporta un trabajo intensivo en personal. Asturias es buena base para una empresa porque permite a la gente vivir en un sitio agradable", manifestó. Isastur, agrega Alonso Cuervo, cuenta con una plantilla joven, ya que nos busca "grandes fichajes", sino formar a su "cantera".