Continúan las cancelaciones de trenes en Feve: "Es penoso"

Otra jornada caótica en la red asturiana de ancho métrico (antigua Feve). Tras el centenar de cancelaciones de ayer, las anulaciones de trenes continúan hoy en los trayectos directos del centro de la región. Son muchos los viajeros afectados que muestran su indignación: "Es penoso; están dejando caer las líneas deliberadamente. ¿No tenemos derecho a un transporte público? Pagamos impuestos como todos".

Fuentes de Renfe reconocen que hay averías en el material motor y avisan de que la solución "no es inmediata", aunque están trabajando para "mejorar la situación".

"No hay piezas de repuesto y hay muchas dificultades para sacar adelante las unidades. Ahora con el calor, si un tren se queda sin aire acondicionado ya no puede circular porque los convoyes no tienen ventanillas", explicó ayer el delegado de UGT en el comité de empresa, Luis Blanco.

Ante esta situación, Renfe opta por anular los viajes directos y más cortos. Por ejemplo, Gijón- El Berrón, ya que está la línea Gijón-Laviana que sale cada hora y cubre este trayecto, y Gijón- Avilés, dejando en funcionamiento el servicio de Cudillero- Gijón.

Hoy muchos pasajeros están siendo recolocados en taxis. Los afectados se quejan de que la compañía no da "ningún tipo de información": "Hasta que no llegas a la estación no sabes si hay tren o no".