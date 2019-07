"Me encantaría hacer más cosas por Asturias, sigo fuera con pena"

"Superemocionada". Así estaba ayer Lucía García Linares, alta directiva de Toyota Europa, tras ser nombrada Ingeniera del Año en la categoría de "Proyección de futuro". Recibió la noticia a las once de la mañana en plena reunión de trabajo en Bruselas, donde reside desde hace más diez años: "Vi que me estaba llamando un número de España y me dije: '¡Qué raro!'. Fue un sorpresón enorme, no me esperaba el premio para nada. Yo soy muy luchadora y veo que el esfuerzo a veces tiene su recompensa". La ovetense, ingeniera superior industrial, es directora de desarrollo de operaciones de la multinacional japonesa en Bélgica. Se encarga de la parte técnica de la logística de los coches, es decir, de comprobar que los vehículos cumplen con los niveles de seguridad y producción adecuados.

García Linares está ahora inmersa en un proyecto todavía mayor que afecta a toda la industria del automóvil. "El mayor riesgo de seguridad que tenemos es cuando los coches se cargan en un camión a más de dos metros de altura. Contacté con la asociación de vehículos acabados de Bruselas y estamos trabajando codo con codo con la competencia y con los constructores de camiones. Hay que ir más allá; no me puedo contentar con que sólo Toyota no tenga accidentes", reflexiona la ovetense. Dentro de la multinacional dirige un equipo formado por 19 trabajadores directos y entre 350 y 400 indirectos. Aumentar la presencia femenina sigue siendo un reto: "El problema es que en logística apenas hay mujeres".

Para Lucía García (Oviedo, 1973) el premio Ingeniera del año es "muy especial", pues viene de su "tierrina del alma". Aunque lleva muchos años en el extranjero, la exitosa ingeniera nunca ha perdido el contacto con Asturias. Es una de las socias más activas de la asociación Compromiso Asturias XXI y colabora con la Universidad impartiendo charlas. "Sigo fuera con mucha pena; me encantaría pasar más tiempo en mi tierra y hacer más cosas por ella".