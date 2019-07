IU pide a Barbón que avance en compromisos y a Podemos que dé estabilidad

La portavoz de IU en la Junta General, Ángel Vallina, se ha mostrado satisfecha con el discurso de investidura del candidato socialista, Adrián Barbón, aunque le ha pedido seguir "avanzando en compromisos concretos" y ha reclamado de Podemos que contribuya a la estabilidad del próximo Gobierno.

Al término de la primera sesión del debate de investidura, Vallina ha incidido también en la necesidad de dar estabilidad a un Gobierno de progreso que refleje la voluntad salida de las urnas en las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo.

Barbón tiene garantizado el apoyo de los dos diputados de IU en tras el acuerdo alcanzado entre la coalición y el PSOE, pero no el de Podemos, que hasta esta tarde no decidirá en su Consejo Ciudadano Autonómico si se abstiene o vota a favor del candidato socialista.

"Asturias lo que ha demostrado tras las elecciones ha dicho que quería un Gobierno de progreso, pero debe tener también estabilidad para solucionar los problemas enumerados", ha señalado Vallina, que considera que la izquierda tiene una responsabilidad y "no puede meterse un gol en propia meta".

La parlamentaria de IU ha mostrado su satisfacción porque Barbón haya sido el primer candidato que ha hecho parte de su discurso en asturiano y ha mostrado su deseo de que en Madrid se conforme un Gobierno que esté en sintonía con el asturiano para afrontar los grandes retos que hay en materia de industria o financiación.

Por último, ha afirmado que es el momento de recuperar el consenso, de apartar "intereses y egos" y de empezar a trabajar por la ciudadanía.