El PSOE acusa a Podemos de "frivolidad" y de querer "distorsionar el debate público"

El capítulo de ayer de la escenificación del desencuentro encontró a PSOE y Podemos intercambiando propuestas y reproches cada vez más duros. Sólo están de acuerdo en que no están de acuerdo. Mientras los morados endosan a los socialistas su falta de seriedad, éstos les devuelven una descalificación de sus "propuestas frívolas y brindis al sol". En ese clima, Podemos hizo llegar ayer a los socialistas cuatro documentos que desglosan sus medidas respecto al incremento de personal sanitario, la Universidad gratuita, las mejoras en el transporte público y la oferta de reducción de 700.000 a 500.000 euros de las rentas exentas de pago de impuesto de patrimonio como vía para sufragar mejoras en la atención a la dependencia.

En el otro lado, la secretaria de Organización del PSOE asturiano, Gimena Llamedo, puso ayer el acuerdo suscrito entre su formación e IU como prueba de su "voluntad inequívoca de alcanzar un acuerdo" y se ensañó con la actitud de Podemos. Dice estar "trabajando en profundidad" sobre las propuestas que su interlocutor hizo el martes y ofrece a su vez el doble de plazas y veinte más de las actuales en la Educación Infantil, reiteran su oferta de expansión de la red y se comprometen "a reducir progresivamente las ratios de alumnos por aula en los centros de Educación Infantil a Bachillerato", pero también dice haberse encontrado en el proceso negociador "con cuestiones que nos hacen dudar de la voluntad de Podemos para pactar. Nosotros hacemos políticas realistas frente a propuestas frívolas y brindis al sol. Y esperamos que los representantes de Podemos se apeen de su tendencia a adscribirse al 'no por el no'". Pide "altura de miras" y ve "impropio de una formación seria el intento continuado de Podemos por distorsionar el debate público con el afán único de acaparar un protagonismo que la ciudadanía no les concedió".