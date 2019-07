La investidura cita en la Junta a autoridades y representantes de la sociedad

La intervención, ayer, del único candidato a la Presidencia del Principado, el socialista Adrián Barbón Rodríguez, se desarrolló con calma chicha. Entre los asistentes, un expresidente del Principado, Juan Luis Rodriguez-Vigil Rubio, y un expresidente de la Junta General, Antonio Landeta y Álvarez Valdés, que perteneció al PP y ahora preside la Comisión de Garantías Estatutarias de Foro Asturias.

El Estado estuvo presente en el acto por medio de la Delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa Carballido. Senadores, los cuatro elegidos por Asturias el pasado 28 de abril, Francisco Blanco Ángel, María Fernández Álvarez y Fernando Lastra Valdés, los tres socialistas, y José Ramón García Cañal, del PP. También de este último partido acudió la diputada en el Congreso Paloma Gázquez Collado, al igual que el de Vox José María Figaredo. Además de todos los integrantes del Gobierno del Principado en funciones, con el presidente, Javier Fernández Fernández, a la cabeza, no quiso perderse la cita la exdiputada autonómica Nuria Devesa Castaño. Completaban la lista de políticos y expolíticos el alcalde de Corvera, Iván Fernández García; el presidente de Vox Asturias, Rodolfo Espina Gutiérrez, y el que fuera alcalde de Avilés durante dos períodos y presidente del puerto de esa localidad, Santiago Rodríguez Vega, entre otros. No faltaron el secretario general de UGT, Javier Fernández Lanero, y el síndico mayor, Roberto Fernández Llera. Del ámbito judicial acudieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Ignacio Vidau Argüelles, y la fiscal superior de Asturias, María Esther Fernández García. No faltaron el jefe superior de Policía, Juan Jesús Herranz Yubero; el coronel jefe de la Guardia Civil, Francisco Javier Almiñana Boluda, y el comandante naval de Gijón, Carlos Orueta Lueje. Al igual que el rector de la Universidad, Santiago García Granda. Hubo representantes empresariales, como el presidente de la Cámara de Oviedo, Carlos Paniceres Estrada, y de la cultura, como el escritor Xuan Bello Fernández.