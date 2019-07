Lorena Gil: "Faltan medidas para abordar los retos de Asturias"

La portavoz de Podemos Asturies, Lorena Gil, echó en falta en el discurso de ayer de Adrián Barbón "medidas concretas" para abordar los grandes retos de Asturias, entre los que citó la creación de empleo de calidad, el futuro de la industria, el desplome demográfico o la tasa de desempleo, "muy preocupante, porque nos sitúa a la cola del conjunto del Estado". "Ha sido un discurso de líneas generales", señaló.

"Sobre la industria nos preocupa que no se haya mencionado ni una sola medida para abordar la crisis que viven algunas importantísimas empresas de nuestro tejido industrial, y algunas que no lo son tanto pero que redundan en el empleo que hay en Asturias", indicó Gil, quien también echó en falta medidas para paliar la despoblación y el envejecimiento, la principal, la gratuidad de la Escuela 0-3 y la Universidad, dos medidas por la que los socialistas "ya han dejado claro que no apuestan". Aprovechó para apuntar en el haber de Podemos la reducción en un 25 por ciento de las matrículas universitarias para el curso que está a punto de comenzar.

Gil lamentó que el PSOE no haya comentado ni valorado sus propuestas para un acuerdo de investidura y afeó que la primera reunión entre ambas formaciones se celebrara el lunes pasado, "cuarenta y tres días después de las elecciones y a solo dos de la presentación de candidaturas". Son "tiempos de negociación" muy distintos a los de otras comunidades, como Navarra, Valencia o Baleares. Pese a ello, manifestó la "disposición" de Podemos al diálogo" y anunció que la posición definitiva de la formación morada sobre la investidura de Barbón se adoptará hoy, en el debate.