El PSOE agradece a IU su "disposición para llegar acuerdos para avanzar"

La portavoz del Grupo Socialista en la Junta, Dolores Carcedo, ha repartido esta mañana críticas entre todos los grupos de la oposición, excepto IU, formación a la que agradeció su "disposición para llegar acuerdos para avanzar. Esto es la política útil", ha señalado.

Mensajes bien diferentes lanzó al resto de las fuerzas de la Cámara autonómica. A Podemos le pidió que asuma sus resultados electorales y que practique "la humildad que pide a los demás. No quiero pensar qué pasaría si ustedes tuvieran veinte diputados y nosotros cuatro". Le pidió asimismo a la formación morada que no se arrogue "la voz de los asturianos. No lo podía hacer antes y menos aún ahora".

Carcedo criticó al PP por denunciar la "delicada situación de la industria, como si no tuviera nada que ver en ello". Y reprochó a Ciudadanos que se califique a sí mismo como una formación de centro mientRas se apoya "en la derecha y la extrema derecha para gobernar. Que Ciudadanos sea de centro es algo que ya no se cree nadie", ha añadido.

También tuvo palabras ácidas para Foro, formación a la que acusó de practicar el "discurso de la decadencia". Y en su opinión, "quien solo ve decadencia y apocalíptica no puede contribuir a un proyecto de futuro".

Frente a todo ello, Carcedo señaló que esa "mejor si todos miramos al futuro".