PSOE y Podemos se culpan mutuamente del fracaso del pacto para la investidura

No se avienen. El PSOE y Podemos se muestran incapaces alcanzar siquiera un apaño y se acusan mutuamente de ser responsables del sonoro fracaso de sus negociaciones para la investidura de Adrián Barbón como presidente del Principado. Las versiones de este y aquel son radicalmente contrarias. Hablan idiomas distintos. Aunque la diputada de Podemos Nuria Rodríguez subrayaba en la tarde de ayer que no estaba "en absoluto" decidido el sentido del voto que emitirán hoy en la Junta ella y sus tres compañeros de bancada, "y quien diga lo contrario está mintiendo", a última hora de ayer la formación confirmaba su abstención, decidida en el consejo ciudadano autonómico.

PSOE y Podemos buscan culpables fuera de casa. Barbón lanzó ayer por la tarde, en el comité autonómico de su partido, el mismo mensaje y con el mismo destinatario que por la mañana en la Junta General: pidió a Podemos "capacidad para recapacitar y dialogar". Agradeció ante los militantes la "disponibilidad" de IU y lamentó "profundamente" la imposibilidad de pactar con la formación morada. "Cuando uno quiere acordar no puede ir con tacticismos sino con la verdad por delante. Una negociación no es: 'Esto son mis planteamientos y de ahí no me bajo'. Nuestra oferta es real, sincera y no impostada", recordó Barbón, tras fracasar de nuevo ayer el acercamiento con Podemos. Defendió la política de "diálogo y tender la mano" con todos los partidos, "excepto con la extrema derecha" (Vox).

Pero ¿cuál es la versión de los dirigentes de la formación morada? Otra bien diferente: el PSOE llamó a Podemos cuando faltaban cuatro días para que comenzara la sesión de investidura y no ha contestado ni valorado "los documentos, propuestas y análisis" que recibió, según manifestó el secretario general del partido morado, Daniel Ripa. Comparó esos cuatro días de negociación con las 7 semanas de Valencia o los 21 días de Navarra. Y responsabilizó al PSOE la "oportunidad perdida" para que Asturias avanzara en derechos sociales, con medidas como "la gratuidad de las escuelas para niños de hasta tres años y la Universidad, billetes de autobús a un euro, supresión del peaje del Huerna o el impuesto a las grandes fortunas". Ese escaso tiempo para le negociación fue la principal razón de que no se haya alcanzado un acuerdo, según Podemos: "En cuatro días es muy difícil avanzar", añadió Ripa.

La respuesta del PSOE a las múltiples propuestas de Podemos fueron "doce líneas, con doce medidas. Tres mil euros de presupuesto en doce líneas", clamó el secretario general del partido morado, que cree que a la sociedad asturiana le interesaba más "avanzar en derechos sociales" que la subida de sueldos de los políticos.