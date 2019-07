Vallina: "Es el momento de apartar egos y trabajar por la ciudadanía"

"Es el momento del diálogo, de recuperar la política y el consenso, de apartar intereses de partidos y egos, y de trabajar por la ciudadanía y por lo que nos requiere", señaló la portavoz de IU, Ángela Vallina, que destacó que las propuestas de Barbón son "bastante coincidentes" con los de la coalición de izquierdas. "Ahora lo que en su opinión hace falta es "un gobierno que dé estabilidad para poder solucionar todos esos problemas", para lo cual confía también en que el Madrid haya "un gobierno en sintonía"

"Asturias demostró en las elecciones que quiere un gobierno progresista y de izquierdas", señaló Vallina, quien aludió a la "responsabilidad" de las formaciones progresistas: "no podemos meternos un gol en propia puerta", indicó, en lo que pareció una llamada a Podemos para que se incorpore al acuerdo que ya han suscrito PSOE e IU. "Me ha gustado mucho que por primera vez un presidente haya hablado en asturiano, es un buen principio", señaló. En realidad, el también socialista Antonio Trevín, hace 25 años, pronunció el discurso del Día de Asturias, en Cangas de Onís, en asturiano. "Al PP habría que preguntarle por qué le parece bien que Feijóo hable gallego y no podamos los asturianos hablar nuestra lengua y mantener nuestra cultura", añadió la portavoz de IU.