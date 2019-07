Barbón celebra la receptividad a los grandes acuerdos mientras se aleja de Podemos

Por ahora, hay más de las primeras que de los segundos, donde apenas se pudo identificar ayer nada más que la voluntad de caminar hacia la oficialidad del asturiano, pero incluso aquí con dudas y dardos en el discurso de Podemos. Lorena Gil hizo la competencia al Barbón del jueves en el uso de la llingua en una pequeña parte de su discurso. Para ofrecerle "el nuestru sofitu y collaboración", pero también darle "la bienvenida" tras recordarle el rechazo de su partido a la misma propuesta que ahora respalda "nesti mesmu 2019".

Barbón, no obstante, sigue creyendo en la negociación. Sigue creyendo también que Podemos no quería un acuerdo y les incita a decidir, muy en la línea de lo que los morados escucharon también del viejo PSOE de la pasada legislatura, "qué quieren ser de mayores, influyentes o irrelevantes; que sus votos tengan efecto en la vida de los ciudadanos o pasar como el partido del 'no por el no' sin aportación al debate público. Les tiendo la mano, se lo repito". La advertencia vuelve a decir que "la realidad consiste en asumir que una negociación no es poner los máximos de forma que el acuerdo sea siempre inalcanzable. Eso es buscar excusas para no acordar", y entrando de lleno y de nuevo en las zonas calientes de la discordia, en las inamovibles demandas "de máximos", en la letanía de la educación gratuita y la eliminación inmediata del peaje del Huerna, los 1.100 nuevos profesionales sanitarios o la asunción de competencias ferroviarias, añade que de entrada "el gratis total se lo compramos todos. Pero ¿cómo se financia? A su documento de propuestas solo le falta decir que el Principado debe jugar participaciones de la Lotería del Niño a ver si así conseguimos más financiación". La diferencia, vino a decir, "es que yo me presento a presidente del Principado y sé que el dinero no estira como el chicle".

Junto a la mano tendida, reiterada varias veces, imprescindible para la estabilidad de la legislatura mirando hacia la izquierda, tampoco perdió ayer Barbón, igual que el jueves, la oportunidad de volver a hacer sangre con su triunfo electoral y el batacazo de Podemos. "Sus votantes, quienes les han dado cuatro diputados, esperan que no asuman un papel de irrelevancia, sino uno de influencia", y puso como ejemplo a quienes partiendo de una situación de debilidad mucho más acusada sí han logrado llegar a acuerdos: IU es la prueba, dice el futuro presidente, de que "con dos diputados es posible influir más" que con cuatro.

Otro botón de muestra emergió sin salir de la sesión de ayer en la oferta que la portavoz de IU le envió en su turno. Ángela Vallina quería una consejería específica de Cultura, desligada de Educación, y recibió en el turno de Barbón la promesa de que la tendrá por su concepción de la cultura como "uno de los grandes activos que poner en valor para generar actividad económica".

Pero las complicidades de Barbón y del PSOE con el resto del hemiciclo de la Junta empiezan y terminan por ahora en el dúo de diputados de IU. En una sesión de estreno absoluto en la Junta para cinco de los siete portavoces parlamentarios -todos excepto la de Podemos, Lorena Gil, y la del PSOE, Dolores Carcedo-, sus antagonistas no se negaron a los grandes acuerdos, es cierto, pero pusieron en cuestión la parte de su programa electoral que desmenuzó en el discurso del jueves. La portavoz del PP, Teresa Mallada, esperaba algo más que el diseño de "una Asturias continuista e incapaz de despertarse del letargo", habría querido un poco más que un programa "repleto de compromisos incumplidos de legislaturas pasadas". Por si la alternativa al fracaso del acuerdo hacia Podemos fiuera Ciudadanos, Laura Pérez endureció el tono a veces por encima de los de sus colegas y tras reincidir en la queja transversal de toda la oposición, incluyendo a Podemos, por la negativa socialista a bajar impuestos también hurgó más que nadie en la llaga de la sumisión. Le conminó a abandonar la "inercia y la zona de confort de este gobierno heredado" y le cuestionó si "va a ser capaz de decirle a Pedro Sánchez" que prime la solidaridad entre territorios en la nueva financiación autonómica o "que no hace falta que use Asturias como laboratorio de la perfección en la aplicación de la descarbonización".

Toda la derecha cuestionó con dureza también su apuesta por la oficialidad, con una salvedad. Foro, la única remota esperanza del asturianismo de reunir los apoyos necesarios para cambiar la política lingüística en este mandato, pasó muy de pasada sobre el espinoso asunto de la llingua. Al candidato le agradó por novedoso el discurso "un tanto diferente" del portavoz de Foro, su tocayo y paisano de Laviana Adrián Pumares, y Laura Pérez también se dio cuenta de que este PSOE se lleva "peligrosamente bien" con los casquistas. A cambio, Barbón dirimió ayer con el portavoz de Vox las viejas batallas que Javier Fernández libraba con los foristas, enzarzándose en una confrontación con Ignacio Blanco que de palabra había querido evitar. También le gustó "el tono" de Teresa Mallada, a quien afeó sin embargo haber hecho más un discurso de investidura que de réplica al investible, y le dejó como enigmático mensaje final, "quédese con eso", su constancia de que "en política no todo vale, pero tampoco todos valen". Se esforzó por empujar hacia la derecha a la representante de Ciudadanos, que reivindicó la centralidad de su partido una vez que la renuncia de Juan Vázquez se justificó en un viraje ideológico, y la votación fallida del presidente paró unos intercambios sin demasiada sangre, pero con críticas evidentes y casi generalizadas.

El primer combate parlamentario de la nueva legislatura, lleno de debutantes y exento todavía de roce, por tanto también de cariño y enemistad, anuncia esfuerzo para la búsqueda de apoyos. Barbón quiso dejar un canto a la "ilusión" frente al derrotismo, ligado a su teoría de que fue ese mensaje el que le dio la victoria en las elecciones. "El debate de la decadencia está claro que existe", dejó dicho, pero lo que "la candidatura socialista aportó de distinto fue la invocación de la ilusión. ¿Qué tal si inyectamos ilusión, si cambiamos la tónica? ¿Qué tal si escuchamos un poco lo que dice la ciudadanía en la calle, que la incapacidad de acuerdos frustra, que nos miran mal cuando repetimos los mismos clichés o recurrimos mucho a la táctica y poco a la estrategia?... A nosotros no nos ha ido mal. Por eso hay veinte diputados en la bancada socialista".