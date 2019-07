Carcedo afea a Podemos que pretenda arrogarse "la voz de los asturianos"

Alabanzas a Adrián Barbón y a su proyecto para Asturias, agradecimiento a IU y críticas a todos los demás, en especial a Podemos. La portavoz del Grupo Socialista en la Junta General, Dolores Carcedo, pidió a la formación morada que practique "la humildad que exige a los demás" y asuma los resultados electorales del pasado 26 de mayo, que le hicieron caer desde los 9 diputados que tuvo en la anterior legislatura hasta los 4 actuales. No quiero pensar qué pasaría si fuera al revés y ustedes tuvieran veinte diputados y nosotros cuatro", indicó.

Por dos veces, Carcedo pidió a la portavoz de Podemos, Lorena Gil, que no se arrogue "la voz de los asturianos. No lo podía hacer antes (de las elecciones) y menos aún ahora". Añadió que cuando el PP y Podemos coinciden en reclamar la gratuidad para un servicio como la Educación Infantil "deberían saltar todas las alarmas" en la formación morada. Y calificó de "tramposas" las propuestas de Podemos al PSOE para un acuerdo de investidura, al considerar que no se acompañaron con la financiación adecuada, lo que las convirtió en "papel mojado".

Al PP le lanzó críticas por denunciar el desplome del sector industrial, "como si no tuviera nada que ver en ello", mientras que a Ciudadanos le reprochó que pretenda ocupar el centro político mientras se apoya "en la derecha y en la extrema derecha para gobernar". Según Carcedo, "que Ciudadanos sea de centro es algo que ya no se cree nadie". Y a todos los grupos del centro y de la derecha de la Cámara les recalcó en varias ocasiones que bajar los impuestos, como reclaman, conlleva obtener menos ingresos públicos y, en consecuencia menos o peores servicios. "Para ustedes un presupuesto sin impuestos sería la mejor opción, pero sin impuestos no hay presupuesto", dijo.

Reprochó a Vox que pretenda eliminar las comunidades autónomas, lo que a su juicio implica estar en contra de la Constitución. También le afeó que defiendan recortes" en derechos y libertades. Debate sí, pero hasta ahí", añadió.

Sí tuvo palabras amables para IU por su "disposición para llegar acuerdos", "siempre en positivo" para avanzar. "Esto es la política útil", señaló Carcedo.