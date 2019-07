Lorena Gil: "Asturias necesita una gran revolución, con políticas radicalmente diferentes"

"Asturias solo significó algo cuando la clase obrera fue capaz de paralizar las calles, tomar las fábricas y marchar hasta Madrid, llevando su lucha al centro de la atención mediática del país", señaló ayer la portavoz de Podemos, Lorena Gil, que denunció el "evidente problema de liderazgo" de una región que ya no tiene capacidad para "influir en los centros de toma de decisiones" y cuyo "aislamiento" tiene "mucho que ver" con el "trato de comunidad de segunda que recibe" y la "falta de peso de los cargos públicos en sus partidos". Frente a ello, Gil señaló la necesidad de impulsar en Asturias no una "simple restauración", sino una "gran revolución" con "políticas radicalmente diferentes" y "medidas valientes que vayan a la raíz de los problemas" para afrontar los grandes retos a los que se enfrenta la región, entre los que citó la despoblación, el incierto futuro de la industria, el empleo, la igualdad y el medio ambiente.

Gil acusó a los socialistas de no haber tenido "en ningún momento" intención verdadera de alcanzar un acuerdo con la formación morada, pese a que esta no exigía participar en el gobierno y abogaba por un acuerdo programático. Interpretó que es actitud del PSOE se debe a que el peculiar sistema de votación para la investidura en la Junta General, que no permite el voto en contra, asegura la elección de Adrián Barbón como presidente el próximo lunes, sin necesidad de mayoría absoluta. Además, así queda con las "manos libres" para pactar con PP, Ciudadanos y Foro.

La portavoz de Podemos, que pronunció parte de su discurso en asturiano, afeó a los socialistas que su primer decisión haya sido pactar con PP, Ciudadanos, Foro e IU subirse los sueldos y una gratificación cuando cesen como diputados, en vez de "practicar la empatía" con los votantes bajándose el sueldo, aumentando su jornada laboral, abandonando la política tras dos legislaturas y renunciando a las puertas giratorias; en resumen, viviendo "como una persona normal", porque a la política se debe ir "a servir, no a servirse" y no a tener "privilegios, sino responsabilidades".

Gil rescató el lema del que fuera máximo dirigente de IU Julio Anguita: "Programa, programa, programa" y lamentó el "silencio" del PSOE en torno a la petición de Podemos para suprimir el peaje del Huerna. Una supresión que los socialistas apoyaron cuando gobernaba el PP. Pero "al acceder al gobierno cambiaron de postura".