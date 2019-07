Pérez Macho: "La economía está gripada por los altos impuestos"

"Tienen ustedes el motor de la economía gripado por los altos impuestos que soportan las familias y las empresas", reprochó a Adrián Barbón la portavoz de Ciudadanos, Laura Pérez Macho, en su estreno como portavoz de Ciudadanos, propiciado por la dimisión de Juan Vázquez, cabeza de lista de la formación naranja.

Pérez Macho trasladó al líder socialista el apoyo de su grupo "a todas las medidas que traigan a esta Cámara que realmente sirvan para mejorar la situación de Asturias y de los asturianos". En cambio, prosiguió, "nos opondremos frontalmente a todas las iniciativas que sólo estén presididas por el sectarismo, por ese afán que tienen ustedes los socialistas de colocar el bien del partido, de su organización, por encima de todas las cosas".

La periodista y licenciada en Ciencias Políticas censuró a Barbón por situarse en una posición de "superioridad moral" respecto a ciertas banderas ideológicas ": "No aceptamos que sean ustedes los dueños e inventores del feminismo, ni de la pluralidad, ni de la libertad, ni siquiera los únicos que conocen los sufrimientos y reivindicaciones de los gays, lesbianas, transexuales y bisexuales".

A su vez, y en una reivindicación que sonó a réplica al mensaje dejado por Juan Vázquez al marcharse, Pérez Macho hizo hincapié en que Ciudadanos es un partido de centro: "Los cinco diputados y diputadas de Ciudadanos nos hemos colocado en el centro, en el centro mismo del centro de este hemiciclo: es toda una declaración de nuestras intenciones".

La portavoz de Ciudadanos dedicó apartados específicos a las políticas de I+D y al medio rural, y defendió a "los valientes autónomos, casi héroes". A su vez, reiteró su rechazo a la oficialidad de la Llingua, "uno de esos fantasmas que ustedes guardan bajo la alfombra y sacan en función de su debilidad parlamentaria, haciendo gala de nuevo de una clara irresponsabilidad".

En el momento más retórico de su intervención, Pérez Macho se sacó de su bolsillo una moneda de un euro, y se dirigió a Barbón: "Les vamos a pedir a sus consejeros y consejeras, cuando les nombre, que se metan de vez en cuando una moneda de euro en el bolsillo para que recuerden que cada una de esas monedas sale del esfuerzo de un contribuyente de Asturias o de España".

En algunos pasajes del discurso de la portavoz naranja, el líder socialista se revolvió en su asiento. Pérez Macho no rehuyó la alusión personal. Por ejemplo, cuando criticó que Barbón no diera respuesta por separado a cada partido: "Me ha decepcionado. Pensé que nos contestaría usted de uno en uno. Es como si le diera miedo el debate, o como si se quisiera aislar de las críticas. Mala señal: no le veo con alma de parlamentario. A ver si va a empezar usted con la parlamentofobia y la prensafobia del señor Fernández, ¡tan pronto! ¡tan joven!".